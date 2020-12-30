Türk mobilya sektörünün İngiltere'ye ihracat hedefi yarım milyar dolar

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, son yıllarda gerek mobilyacıların bu pazara daha fazla odaklanması gerekse Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) doğuracağı pozitif etki sayesinde İngiltere'ye ihracatlarının yarım milyar dolar seviyesine çıkmasını kısa dönemli...

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, son yıllarda gerek mobilyacıların bu pazara daha fazla odaklanması gerekse Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) doğuracağı pozitif etki sayesinde İngiltere'ye ihracatlarının yarım milyar dolar seviyesine çıkmasını kısa dönemli hedefleri olarak gördüklerini bildirdi.

MOSFED'den yapılan açıklamada Birleşik Krallık ile Türkiye arasında imzalanan STA'ya ilişkin görüşlerine yer verilen Güleç, uzun müzakereler sonucunda AB ile ticaret anlaşmasına varan Birleşik Krallık'ın, ilk STA'sını Türkiye ile imzalamasının önemli olduğunu vurguladı.

Güleç, anlaşmanın Türk mobilya sektörüne katkıda bulunacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Dün Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan ve 1 Ocak 2021'de devreye girerek tüm sanayi ve tarım ürünlerini kapsayacak olan STA'nın hayırlı olmasını diliyoruz. Söz konusu STA'nın mobilya sektörüne de önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. 2020 senesinde pandemi etkisiyle sınırlı olan mobilya ihracatımızdaki artışa rağmen İngiltere'ye mobilya ihracatımız bu yıl 150 milyon dolar seviyesine yaklaştı. Mutabık kalınan STA sonucunda sektör olarak ilk etapta ihracatımızı yarım milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz."

Kararın Türk mobilya sektörü tarafından önemle karşılandığını aktaran Güleç, "İngiltere'nin AB'nin Gümrük Birliği anlaşması dışında kalması sonrasında bu anlaşma, Türk mobilyacısı için belirsizliklerin ortadan kalkması adına son derece önemli bir gelişmedir. İngiltere, halihazırda mobilya ihracat pazarlarımız içinde son 5 yılda ilk 10 pazar içerisinde yer alırken, her geçen gün artan bir potansiyel sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İhracat hedeflerine değinen Güleç, "Son yıllarda gerek mobilyacılarımızın bu pazara daha fazla odaklanması gerekse STA anlaşmasının doğuracağı pozitif etki sayesinde İngiltere'ye ihracatımızın yarım milyar dolar seviyesine çıkmasını kısa dönemli hedefimiz olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu