: Türk Mobilya Sektörüne Corona Dopingi

05.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:46

Çin'den başlayarak birçok ülkeye yayılan yeni tip Corona virüsü, dünya genelinde ekonomik büyüme beklentilerini de aşağı çekiyor. Ancak salgın nedeniyle Çin'e olan talebin azalması, Türkiye'de mobilya sektörü açısından yeni pazarların açılması anlamına geliyor

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