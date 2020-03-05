Türk Mobilya Sektörüne Corona Dopingi
Haberler » Güncel » Türk Mobilya Sektörüne Corona Dopingi - Haber

Türk Mobilya Sektörüne Corona Dopingi

Çin'den başlayarak birçok ülkeye yayılan yeni tip Corona virüsü, dünya genelinde ekonomik büyüme beklentilerini de aşağı çekiyor.

05.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:46

Çin'den başlayarak birçok ülkeye yayılan yeni tip Corona virüsü, dünya genelinde ekonomik büyüme beklentilerini de aşağı çekiyor. Ancak salgın nedeniyle Çin'e olan talebin azalması, 'de mobilya sektörü açısından yeni pazarların açılması anlamına geliyor



Haber Videosu

: Türk Mobilya Sektörüne Corona Dopingi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler