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Türk mobilya sektöründen 7 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat

Türk mobilya sektörü, bu yılın 7 ayında 1 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türk mobilya sektöründen 7 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat
10.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:04

Türk mobilya sektörü, bu yılın 7 ayında 1 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün 7 aylık ihracat karnesini açıkladı.

Halihazırda 500 bin kişiyi istihdam eden, aynı zamanda dünyanın 13'üncü büyük üreticisi durumunda bulunan Türk mobilya sektörünün, 2020'nin 7 ayında 1 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Güleç, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan artış miktarının yüzde 11,7 olduğunu bildirdi.

Güleç, Türk mobilya sektörünün sadece temmuzda 347 milyon dolarlık ihracat yaparak bir önceki aya göre yüzde 17,43'lük artış yakaladığını kaydetti.

Haziran-temmuz aylarında mobilya tarafında yaşanan güçlü toparlanma ve talep artışının yılın kalan aylarında da devam etmesini beklediklerini aktaran Güleç, "Hedefimiz net ve kesin... Geçen yıl 3,5 milyar dolar olan ihracatımızı yüzde 17-18 artırarak yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Projeksiyonlarımız, mobilya tarafında işlerin hızla yoluna gireceğini gösteriyor"

200 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk mobilya sektörünün lider pazarlardaki durumu hakkında da bilgi veren Güleç, şunları kaydetti:

"Temmuzda bu yılın en yüksek dış satım rakamlarını yakaladık. Dünyanın 13'üncü büyük üreticisi, 12'nci büyük ihracatçısı durumunda bulunan Türk mobilya sektörü, aldığı yeni siparişler ve bağlantılarla oldukça yoğun günler yaşıyor. Bu yılın ilk 7 ayında en çok Irak, Almanya, Suudi Arabistan, ABD, Libya, İsrail, Fransa, Romanya, İngiltere ve Katar'a ihracat yaptık. Hedef pazar olarak ilan ettiğimiz ABD'de ihracatımız artıyor. İsrail pazarındaki etkinliğimiz yükseliş trendinde. Aynı durum İngiltere'de de yaşanıyor. Özellikle son 3-4 yılda Katar ile siyasi ilişkiler nedeniyle otel, iş hanı ve konutlarda Türk mobilyası tercih ediliyor. Dolayısıyla burada güçlü bir yükseliş grafiği yakaladık ve bu artarak sürecek gibi gözüküyor. Libya bizim sürekli ihracat yaptığımız pazarların başında geliyor. Şu andaki projeksiyonlarımız, Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinden mobilya tarafında işlerin hızla yoluna gireceğini gösteriyor. Şu andaki tablo itibarıyla sadece bazı ülkelerin pandemi nedeniyle kapıları tekrar kapatması bizi sıkıntıya sokabilir. Ancak bugün itibarıyla bu senaryoyu öngörmüyoruz.

Mobilya sektörünün iç pazarı da ihracat gibi şu anda çok güzel gidiyor. Ağustos ayı beklentilerimiz yüksek. Yurt içinde yıl sonu satış hedefimiz 60 milyar TL. İnşallah bu performans devam ederse hedeflerimizi yakaladığımız bir yıl olacak."

Türk mobilyasının tasarım gücünü ve kalitesini göstermek için fiziki organizasyonların yanı sıra dijital çalışmalara da ağırlık verdiklerini ve o tarafta yoğun bir takvimleri olduğunu belirten Güleç, temmuz ayı içinde 2 önemli organizasyon gerçekleştirdiklerini aktardı.

Güleç, şu anda Ocak 2021'de İstanbul'da düzenleyecekleri Uluslararası Mobilya Fuarı'na hazırlandıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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