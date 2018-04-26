"Türk Mobilya Sektörü Teknoloji Devrimi İle Devleşecek"

Akıllı sistemlerin zorunlu hale geldiği günümüz teknoloji devrinde, mobilya sektörü global vizyona ulaşabilmek ve küresel rekabet kurallarına ayak uydurabilmek için inovatif çözümlere ihtiyaç duyuyor. Katma değeri yüksek ve üretim odaklı bir ekosistem için mobilya sektörünün inovasyon çatısı altında buluşması gerektiğini ifade eden Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Teknolojiye ayak uyduramayan bir mobilya sektörü büyüyemez"

Sınırların kalktığı ve kuralların değiştiği yeni dünya düzeninde mobilya sektörünün de üzerine düşen görevi yapması gerektiğini söyleyen Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak; "Dünya böylesine büyük ve kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içine girmişken, sektörlerin bu yeniliklere yüz çevirmesi mümkün değildir. Zaten mobilya endüstrisi iç ve dış dinamikleri gereği gelişmeye açık bir sektördür. Bu anlamda kolayca inovatif yaklaşımlara entegre edilebilir ve heterojen yapısı sayesinde dijital çağa ayak uydurabilir. Mal ve hizmet tedarik zinciri otomasyon teknolojileri ile daha verimli hale getirilip, maksimum performans sağlanabilir. Bu noktada biz sektör oyuncalarının bu doğrultuda daha cesur adımlar atması ve inovasyonun getirdiği yeni düzene ayak uydurması gerektiğine inanıyorum" dedi.