Türk mobilya sektörü 7 ayda 1,8 milyar dolar ihracat yaptı Dünyanın en büyük 13. üreticisi olan Türk mobilya sektörü 2020'nin ilk yedi ayında 1,838 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinden mobilyada pandemi kaynaklı daralmanın hızla geri çekildiğini, yıl sonu ihracat hedeflerinin ise 4 milyar dolar olduğunu kaydetti. Güleç'in verdiği bilgilere göre yedi aylık mobilya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7'lik bir artış gösterirken, bir önceki aya göre yaşanan artış yüzde 17,43 oldu.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün yedi aylık ihracat karnesini açıkladı. Hali hazırda 500 bin kişiyi istihdam eden, aynı zamanda dünyanın 13. büyük üreticisi durumunda bulunan Türk mobilya sektörünün 2020'nin ilk yedi ayında 1,838 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Güleç, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan artış miktarını da yüzde 11,7 olarak açıkladı.Güleç'in verdiği bilgiye göre Türk mobilya sektörü sadece temmuz ayında 347 milyon dolarlık ihracat yaparak bir önceki aya göre ihracatta yüzde 17,43'lük bir artış yakaladı.

Haziran – temmuz aylarında mobilya tarafında yaşanan güçlü toparlanma ve talep artışının yılın kalan aylarında da devam etmesini beklediklerini söyleyen Güleç, "Hedefimiz net ve kesin. Geçen yıl 3,5 milyar dolar olan ihracatımızı yüzde 17-18 oranında artırarak yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler