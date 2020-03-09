Türk mobilya ihracatı Ocak ve Şubat'ta yüzde 15 arttı 2019 yılını 3,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan Türk mobilya sektörü 2020'nin ilk iki ayında 578 milyon dolarlık bir satış grafiği yakaladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre mobilya ihracatında yaşanan artış yüzde 15 olurken, sektör korana virüs nedeniyle özellikle Çin kaynaklı ortaya çıkan boşluğu doldurmak için harekete geçti. 2020 yılsonu mobilya ihracat hedeflerini 4,5 milyar dolar olarak açıklayan İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "26-29 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceğimiz Uluslararası Alım Heyeti Organizasyonu'nda dünyanın en önemli ithalatçıları ile Türk ihracatçısını buluşturacağız. Bu etkinlikle hedef olarak açıkladığımız 4,5 milyar dolarlık ihracatı 5 milyar dolara çıkaracağımızı düşünüyoruz" dedi.

İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2020 Ocak-Şubat dönemi ihracat verilerini açıkladı. Buna göre 2020'nin ilk ayında mobilya ihracatı 578 milyon dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 15 olarak gerçekleşti. Irak, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa mobilya ihracatında lider pazarlar olurken, kilogram başı birim fiyatta 3-3,5 dolar ortalaması yakalandı. Mobilya ihracatının 2019 için 3,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "2020 mobilya ihracatı için önümüze koyduğumuz hedef 4,5 milyar dolardı. Bunu çok rahat şekilde gerçekleştireceğimizi biliyoruz, ancak korana virüsün pazarda Çin'in etkinliğini azaltmasıyla birlikte ortaya çıkan boşluğu revize etmemize neden oldu. 5 milyarlık satış grafiği yakalamak için çalışıyoruz" dedi.

İSTANBUL BU ORGANİZASYONA HAZIRLANIYOR

54 milyar dolarlık ihracatıyla Çin'in dünya mobilya pazarında ilk sırada bulunduğunu aktaran Güleç, korana virüsü nedeniyle Çin'in Guangzhou kentinde 18-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı ile 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek CIFM Interzum fuarlarının iptal edildiğini, bunun da ciddi bir boşluk doğurduğunu aktardı.Güleç şunları kaydetti: "Ertelemeyle birlikte dünyanın en büyük ve önemli mobilya ithalatçılarının takvimlerinde ve tedarik zincirlerinde kopmalar yaşandı. Biz de 'Neden bu alıcıları Türkiye'ye getirmeyelim?' diyerek söz konusu boşluğu değerlendirmek istedik. Yani neticede bu alıcılar başka alternatif ülkeler arayacak. Türk mobilyasının marka değeri uluslararası pazarda her geçen gün artıyor. Şimdi İstanbul'da bir organizasyonla bunu bir daha göstermek istiyoruz. 26-29 Mart tarihleri arasında dünyanın en büyük mobilya ithalatçılarını, Türkiye'nin en önemli mobilya ihracatçıları ile bir araya getireceğiz."

EN BÜYÜK 1000 İTHALATÇIYI GETİRMEK İSTİYORLAR

Portföylerinde dünyanın en büyük 4 bin mobilya ithalatçısı bulunduğunu kaydeden Güleç, " En iyi bin ithalatçıyı 26-29 Mart tarihlerinde İstanbul'a getirip ağırlamayı hedefliyoruz" dedi. Etkinliğin Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşeceğini ve Türkiye'nin en önemli 350 mobilya ihracatçısının hazır bulunacağını da sözlerine ekledi.Son 20 yılda Türk mobilya ihracatının 22 kat arttığına da dikkat çeken Güleç, "Dünyanın en büyük 13. üreticisi durumunda bulunuyoruz ve üretimimizin yüzde 36'sını ihraç ediyoruz. Bugün 179 ülkede Türk mobilyaları kullanılıyor. Ayrıca dış ticaret fazlası veren ender sektörlerden biriyiz ve sadece 2019 dış ticaret fazlamız 3 milyar dolar. Hedeflerimiz büyük, çünkü bunu yapacak gücümüz var. Mobilya konusunda dünyanın ilk 5 ihracatçısı olabiliriz, yine aynı şekilde dünya pazarından aldığımız payı yüzde 2,5 çıkarabiliriz. Bütün çalışmalarımız ülkemize daha fazla katkı sunmak ve bütün bu hedefleri gerçekleştirmek; ama bunu yaparken de Türk mobilyasını marka haline getirmek istiyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler