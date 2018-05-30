Türk Mobil Oyun Şirketi Gram Games 250 Milyon Dolara Satıldı

İstanbul ve Londra'da iki stüdyoda toplamda 77 çalışanıyla faaliyet gösteren Gram Games, 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığı dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga bünyesine katıldı.

Çalışanlarına tanıdığı yıl içerisinde sınırsız tatil hakkı ile mesai ve alt üst ilişki kavramlarının bulunmadığı Gram Games, Zynga tarafından 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığı satın alındı.

"1010!" ve "Six!" gibi ünlü bulmaca oyunlarının üreticisi olan ve dünya çapında 170 milyondan fazla oyuncuya sahip Gram Games, bugüne kadar pek çok oyununu Amerika ve Avrupa mobil platformlarında da birinciliğe taşıma başarısını gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gram Games'in Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Ecevit, "2012 yılından bugüne başarıyla yarattığımız Gram Games kültürünü, İstanbul ve Londra'daki stüdyolarda çalışan yetenekli takımımızı ve başarılı sayısız oyunumuzu; Zynga şirketinin dünya çapında etkin organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyuyoruz. Zynga'nın dünyayı oyunlarla bağlama misyonuna derinden inanıyoruz ve takımları ile birlikte çalışmaya başlamak için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Gram Games Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karamancı da Gram Games'in oyun geliştirmekteki özgün ve etkili yaklaşımını, Zynga'nın uzmanlığıyla birleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ürettikleri "1010!" ve "Six!" gibi oyunlar ile dünyanın en başarılı bulmaca oyunu üreticileri arasında yer aldıklarını kaydeden Karamancı, "Geçtiğimiz sene 'Merge Dragons!' oyunumuz mobil oyun pazarında oldukça ses getirdi. Geliştirdiğimiz oyunlar ile milyonlarca insana ulaşmak istiyoruz. Bizler için bu paylaşım paha biçilmez bir keyif ve motivasyon kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.