Türk Milli Takımı'nın Lejyonerleri - 2
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Türk Milli Takımı'nın Lejyonerleri - 2

24.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:23

Türk Milli Takımı'nın Avrupa'da top koşturan oyuncuları Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kaan Ayhan ve Ozan Kabak yeni hedeflere yelken açan Milli Takım'ın ön plana çıkan isimlerin başında geliyorlar.

Türk Milli Takımı'nın Avrupa'da top koşturan oyuncuları Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kaan Ayhan ve Ozan Kabak yeni hedeflere yelken açan Milli Takım'ın ön plana çıkan isimlerin başında geliyorlar.

Türk Milli Takımı'nın Lejyonerleri - 2

Kaynak: Dugout

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