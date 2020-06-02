Türk Milli Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu
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Türk Milli Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu

Türk Milli Klavye Takımı, Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında, 3'ü Dünya Şampiyonluğu olmak üzere 8 madalya aldı.

Türk Milli Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu
02.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:39

Türk Milli Klavye Takımı, Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında, 3'ü Dünya Şampiyonluğu olmak üzere 8 madalya aldı.

INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finalleri, 1490 yarışçının katılımıyla 14 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında yapıldı.

Türkiye, Arjantin, Avustralya, Belçika, İsviçre, Çekya, Almanya, Mısır, İspanya, Fransa, Hırvatisyan, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Fas, Malezya, Nijerya, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç, Slovakya, İngiltere, ABD ve Vietnam'ın katıldığı şampiyonada, anadil ve çok dilli (17 dil) ayrımıyla iki türde ve 4 yaş kategorisinde yarış yapıldı.

Toplam 8 yarıştaki en iyi 3'er yarışçıya 24 madalya verildi.

Türk Milli Klavye Takımı, biri dünya rekoru olmak üzere 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere 8 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da Dünya Şampiyonu oldu.

Yarışmada, Çekya 9, Japonya 2, İtalya 2, ABD 2 ve Rusya 1 madalya kazandı.

Anadil yarışında, 0-12 yaş Küçükler Kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan Nisan Maya Tunçoğlu, dakikada net 109 sözcük yazarak dünya rekoru kırdı. Tunçoğlu ayrıca, Çok Dilli Yarışlarda da 15 dilde net 47366 vuruşla dünya şampiyonu oldu.

21-99 yaş Deneyimliler Kategorisinde de Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığından Celal Aşkın dakikada net 153 sözcük yazarak dünya şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonada ayrıca, Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Rümeysa Özen, Enes Öztaş, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İlyas Pamukçu da madalya aldı.

Bu yarışmayla, en bilimsel yöntemlerle 10 parmakla ve bakmadan yazan Türk takımının tarih boyunca kazandığı dünya şampiyonluğu sayısı 39'u dünya rekoru olmak üzere 100 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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