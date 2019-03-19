Türk Milletinin Önünde Hiçbir Güç Duramaz"

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunca 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinin resmi konutunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, törende yaptığı konuşmada, "Bugün aynı zamanda Türk Dışişleri Bakanlığının vermiş olduğu şehitleri de anma günüdür. Şehit vermiş bir Başkonsolosluğun mensubu olarak 9 Haziran 1981'de ASALA terör örgütü tarafından Cenevre'de iş çıkışında şehit edilen Mehmet Savaş Yergüz'ü de bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Başkonsolos Uyanık, din, dil, ırk ve coğrafya ayırt etmeden terörün ve terör odaklarının her türlüsünü lanetlediğini vurgulayarak, "Yeni Zelanda'da yaşanan elim terör saldırısında vefat edenlere rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

"Çanakkale geçilmez"

18 Mart 1915'te, Türk'ün vatanını fethetme rüyasıyla Çanakkale Boğazı'na girmeye çalışan dönemin kudretli donanmalarının, beklemedikleri bir direnişle bozguna uğradığını ve ağır kayıplarla çekilmek zorunda kaldıklarını anımsatan Uyanık, Mehmetçik'in bu zaferle tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez" dedirttiğini vurguladı.

Uyanık, şunları kaydetti:

"104 sene önce Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma ile tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanı, milletimizin kurtuluş mücadelesinde gerekli olan azim, inanç ve cesaretin ilham kaynağı olmuştur. Çanakkale Zaferi, vatanı, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin önünde hiçbir gücün duramayacağını herkese göstermiştir."

"Destansı mücadele İstiklal Marşı'yla ölümsüzleşti"

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan destansı mücadeleyi ve Türk milletinin duygularını da en güzel şekilde ifade ederek İstiklal Marşı'yla ölümsüzleştirdiğinin altını çizen Uyanık, "Türk milletinin vatan sevgisi, hürriyet ve bağımsızlık tutkusunu anlatan İstiklal Marşı'mız, Anadolu'da birçok şehrin işgal altında olduğu bir dönemde, Türk milletinin esareti reddederek verdiği kahramanlık mücadelesine moral, inanç ve cesaret kaynağı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, Cenevre'de görev yapan Türk diplomatlar, Türk iş adamları, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA