Türk milletinin kahramanlık öyküsü izleyenleri duygulandırdı
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Çanakkale, Bilecik, Güncel

Türk milletinin kahramanlık öyküsü izleyenleri duygulandırdı

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Bu Topraklar İçin Çanakkale" dramatik tiyatro etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

08.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:38
Türk milletinin kahramanlık öyküsü izleyenleri duygulandırdı

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Bu Topraklar İçin Çanakkale" dramatik tiyatro etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.


Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen program ayakta alkışlandı. Slayt gösterisi eşliğinde Çanakkale Savaşının öncesi ve sonrası hakkında bilgilerin verildiği gösteride daha sonra Anadolu'da yaşanan durum sahneye yansıtıldı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, sahnelenen gösteri sonunda Genel Sanat Yönetmeni Kerem Ahmet Arabacıoğlu, Dans Eğitmeni Koreograf Sebahat Bütüner ve oyunculara teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ritim Dans Sanat Organizasyon işbirliğinde gerçekleştirilen gösteride 80 oyuncu yer aldı.


"Çanakkale destanı ancak bu kadar güzel ifade edilirdi"


Başkan Şahin, gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür ederek, "Ben öncelikle kendim ve bütün katılımcılar adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyor ve ayakta alkışlıyorum. Çanakkale destanı sahneye ancak bu kadar güzel yansıtılırdı. Belki de bu destan için sayfalarca kitap okumak veya araştırma yapmak bu kadar etkilemezdi. Bu duygu ve düşünceler ile bütün şehitlerimizi tekrar anıyorum" ifadelerini kullandı.


Genel Sanat Yönetmeni Arabacıoğlu da katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederken, katkıları dolayısıyla Başkan Şahin ve Halk Eğitim Müdürü Yıldız'a teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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