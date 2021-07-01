Türk Metal Sendikasından Milli Savunma Komisyonuna MKEK teşekkürü Açıklaması

Türk Metal Sendikası, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) statüsünün anonim şirkete (AŞ) dönüştürülmesi sürecinde taleplerini dikkate alan Milli Savunma Komisyonu üyelerine teşekkür etti.

Türk Metal Sendikası, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) statüsünün anonim şirkete (AŞ) dönüştürülmesi sürecinde taleplerini dikkate alan Milli Savunma Komisyonu üyelerine teşekkür etti.

Sendikanın Yönetim Kurulunun yazılı açıklamasında, MKEK'nin Türk Metal Sendikasının kurulduğu ve geliştiği iş yeri olduğu belirtildi.

Türk Metal'in 2 bin 510 üyesiyle MKEK ile özdeşleştiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sendikamız daha önceki yıllarda, MKEK'de yapılmak istenen bazı özelleştirme girişimlerine karşı çıkmış, özellikle Milli Piyade Tüfeğinin üretiminin özel sektöre verilmesi girişimine karşı eylemler yapmış, siyasiler nezdinde girişimlerde bulunmuş ve savunma sanayimiz için büyük önem taşıyan bu üretimin MKEK'de kalmasını sağlamıştır. TBMM gündeminde bulunan 'MKEK'nin Anonim Şirkete Dönüştürülmesi' hakkındaki yasal düzenleme, ilk gündeme geldiği günden bu yana, sendikamız konunun hassasiyeti nedeniyle girişimlerini etkili bir şekilde sürdürmüştür. Bu amaçla Genel Başkanımız Pevrul Kavlak, başta Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarımız ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımızla görüşmeler yapmış, durumun işçiler açısından önemini anlatmış, hazırlanan kanun teklifinde sakıncalı gördüğümüz noktaları, çözümlerini de önererek kendilerine aktarmıştır."

"Çalışanların hakları güvence altına alındı"

Açıklamada, MKEK'nin AŞ'ye dönüştürülmesine dair TBMM Milli Savunma Komisyonundaki görüşmelerde Genel Başkan Yardımcıları Halil Faki Erdal başkanlığında heyetin görüş ve önerilerini aktardığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sendikamızın girişimleriyle kanun teklifinde 'Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri ve/veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez' hükmü konulmuş ve kanun teklifi TBMM Komisyonundan bu haliyle geçmiştir. Böylece MKEK'nin Hazine'de kalması ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir kamu iş yeri olması sağlanmıştır. Ayrıca, MKEK'de çalışan üyelerimizin iş güvenceleri, hak ve özgürlükleri korunmuş, tüm kıdem ve özlük hakları yeni bir sözleşme imzalamaya gerek kalmadan yürürlükteki yasalar ve toplu iş sözleşmesi çerçevesinde 'kamu işçisi' olarak güvence altına alınmıştır. Ülkemiz savunma sanayisinin göz bebeği MKEK'nin kamu kuruluşu niteliğinin korunması ve kurumda çalışan üyelerimizin hak ve çıkarlarına halel gelmemesi için elinden gelen çabayı gösteren sendikamız, bu süreçte taleplerimizi dikkate alan, istediğimiz düzenlemeleri yerine getiren iktidardan muhalefete tüm Milli Savunma Komisyonu üyelerine teşekkür etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım