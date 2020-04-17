Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı
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Mustafa Özbek, Kırıkkale, Ankara, Güncel

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek (80), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

17.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:15
Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

 

ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek (80), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, Ankara'daki evinde 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Çocukları tarafından hastaneye kaldırılan Özbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 6 çocuk babası olan Özbek'in cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Mustafa Özbek, Nokta Camii'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Özbek, kurucusu olduğu sendikanın 34 yıl genel başkanlığını yapmış, 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalmıştı.


Kaynak: DHA

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