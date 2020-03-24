Türk-Metal Sendikası, işverenlerle mutabakata varılan koronavirüs tedbirlerini açıkladı Açıklaması
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Türk-Metal Sendikası, işverenlerle mutabakata varılan koronavirüs tedbirlerini açıkladı Açıklaması

Türk Metal Sendikasınca yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin işverenlerle yapılan görüşmeler sonucunda mutabakata varıldığı bildirildi.

24.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:04
Türk-Metal Sendikası, işverenlerle mutabakata varılan koronavirüs tedbirlerini açıkladı Açıklaması

Türk Metal Sendikasınca yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin işverenlerle yapılan görüşmeler sonucunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de de etkisini gösteren Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının arttığına işaret edildi.

Tüm vatandaşlarla sendika üyelerinin de tedirgin olduğu vurgulanan açıklamada, üyelerden bilim insanlarının çağrılarına uyarak kendilerini korumaları istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan koşullar gereğince, başta geçtiğimiz hafta üretimini durduran Ford Otosan AŞ olmak üzere bir kısım iş yerimiz üretimlerine ara vermiş, bir kısmı üretimini durduracağı tarihi belirlemiş, bir kısmı vardiya sayısını azaltarak çalışan sayısını (işten çıkarma olmadan) düşürmüştür. Üretime devam etme kararında olan çok az sayıda iş yeri kalmıştır.

Üretimin devam ettiği iş yerlerinde toplu olarak ve yakın mesafede çalışılması nedeniyle üyelerimizin bir kısmı fabrikalarda risk altındadır. Bu durumdan hareketle Genel Başkanımız Pevrul Kavlak, son birkaç gündür işverenlerimizle görüşmelerini sürdürmüş, ortak bir noktada buluşulması için gereken temasları yapmıştır."

"İşverenler hiçbir koşulda işçi çıkarmayacak"

Yaşanan zor günlerde üyelerin istihdamını, hak ve özgürlüklerini, ekonomik koşullarını korumak, sağlık şartlarını gözetmek üzere işverenlerle yapılan toplantılarda bazı konularda mutabakata varıldığı bildirilen açıklamada, alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Yaşadığımız bu zorlu süreçte işverenler, kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler hariç hiçbir koşulda işçi çıkarmayacak. Kısa çalışmaya başvurmayacak şirketlerde, üretim planlarındaki dalgalanma nedeniyle üretimin durdurulması ihtiyacı olması durumunda, her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin verilecek, bire bir şeklinde olan bu uygulama ihtiyaç olması halinde devam edecek.

Böylece 23 Mart 2020'den başlayacak bu bir aylık periyotta, çalışanların ücretlerinden herhangi kesinti olmaması garanti edilmiş olacak. Örneğin, bu duruş bir ay sürdüğünde, üyelerimiz aylık ücretlerinin tamamını alacak ancak bu bir ayın 12 iş günü yıllık izinlerinden kullanılmış sayılacak."

İkramiye ve yakacak yardımı ödenecek

Açıklamada, "Kısa çalışmaya başvuracak şirketlerde, kısa çalışma ödeneğine ek olarak ikramiye ve yakacak yardımı işveren tarafından üyelerimize ödenecek. Bu şirketler de kısa çalışma başvurusu kabul edilene kadar geçecek sürede, ihtiyaç olması durumunda yukarıdaki izin koşullarında, yani her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin verecek. Böylece iş yerinde fiilen çalışmayacak üyelerimiz net ücretlerinin yüzde 89'unu almış olacak." bilgisi paylaşıldı.

Üretimdeki işçiler arasında en az bir metre "sosyal mesafe" olacak

Ayrıca 24 Nisan 2020'den sonraki üretimi durdurma esnasında ücretli izin kullandırılan günler için de ayrı bir telafi çalışması ve denkleştirme yapılabileceği belirtilen açıklamada, çalışılmayan cumartesi gününün de yine telafi çalışmasına konu olabileceği kaydedildi.

Üretimin devam ettiği iş yerlerinde işverenin, koronavirüs riskine karşı her türlü önlemi alacağı vurgulanan açıklamada, "Üretim esnasında sendika üyeleri arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak. Servislere binişlerde üyelerin ateşleri ölçülecek, risk taşıyanlar işveren tarafından sağlık kuruluşlarına götürülecek. Servis araçlarında ve yemekhanelerde de her bir üye arasında en az 1 metre mesafe bulunacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, işverenlerin, tüm üyelere maske, eldiven, dezenfektan gibi kişisel korunma araçlarını eksiksiz vereceği, gerekli alanlarda dezenfeksiyon yapacağı bildirildi.

Koronavirüs çıkarsa üyeler üretimi durduracak

Alınan kararlar kapsamında, bütün bunların yapılmaması ve iş yerinde koronavirüs riskinin ortaya çıkması halinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13. maddesi gereğince üyelerin "çalışmaktan kaçınma hakkı"nı kullanacağı ve üretimi durduracağı belirtilen açıklamada, bu süreçte, tüm bölgelerde sendikanın şube başkanları, şube yönetimleri, baş temsilci ve temsilcilerinin görevlerinin başında olacağı, iş yerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyerek, üyelerin talep ve şikayetlerine çözüm üreteceği vurgulandı.

"Salgından en az zararla kurtulmak için ne gerekirse yapacağız"

Açıklamada, şu değerlendirmelere de yer verildi:

"Millet olarak çok zor günlerden geçtiğimiz bir gerçektir. Yaşanan ölümlerin ötesinde, dünya ekonomileri bu durumdan çok ciddi etkilenecek, ne yazık ki çalışma yaşamında da ciddi sorunlar yaşanacaktır. Ancak Türk Metal Sendikası olarak, üyelerimizi korumak, haklarına sahip çıkmak için gece gündüz çalışmaktan geri durmayacağız. Türk Metal ailesi olarak, başımıza gelen bu büyük salgından en az zararla kurtulmak için ne gerekirse yapacağız. Bu günler elbet geçecektir. Tüm halkımıza ve üyelerimize sağlıklı günler diliyoruz."

Kaynak: AA

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