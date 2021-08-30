Türk mermeri BAE, Umman, Bahreyn ve İtalya'nın odağında

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Marble-İzmir Uluslararası Doğaltaş Fuarı ile eş zamanlı olarak 24-28 Ağustos tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn ve İtalya'ya yönelik alım heyeti organizasyonu gerçekleştirildi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Marble-İzmir Uluslararası Doğaltaş Fuarı ile eş zamanlı olarak 24-28 Ağustos tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn ve İtalya'ya yönelik alım heyeti organizasyonu gerçekleştirildi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya; BAE, Umman, Bahreyn ve İtalya'dan toplamda 46 tane satın almacı firmanın fuara geldiğini, salgına rağmen beklentilerin üstünde başarılı bir fuar geçirdiklerini söyledi. Kaya, "46 firma ile 11 Türk firmamız 200'ün üzerinde ikili görüşme gerçekleştirdi. İtalya, dünya toplam doğal taş ihracatında 2020 yılında Türkiye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Zengin mermer ve granit yataklarına sahip olmasına rağmen özellikle blok doğal taş ithalatı yapan ülkeler arasında da önemli bir yeri var. İtalya'nın toplam blok doğal taş ithalatında Türkiye, Çin'in arkasından yüzde 14,6'lık bir pay ile ikinci sırada yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise 300 milyon doların üzerinde ithalatıyla doğal taş sektöründe önemli bir alıcı konumunda. BAE gerçekleştirdiği toplam doğal taş ithalatının yüzde 31'ini Çin ve İtalya'dan gerçekleştiriyor. Türkiye'nin BAE ithalatındaki payı ise yüzde 13" dedi.

Mevlüt Kaya, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyinin (GCC) üyesi olan Bahreyn'de doğal taş endüstrisinin özellikle bölgedeki yüksek inşaat faaliyetleri sebebiyle büyük bir hızla büyüme eğilimi gösterdiğine değinerek, "Bahreyn 107 milyar doların üzerindeki planlı ve devam eden inşaat projesi ile GCC'nin toplam proje değerine yüzde 5 katkı yapıyor. Umman ise toplamda 48 milyon dolarlık doğal taş ithalatı gerçekleştiriyor. Bu ihracatın 25 milyon dolarlık kısmı BAE'den gerçekleşiyor. Ülkemizden ve diğer doğal taş ihracatında öncü olan ülkelerden BAE'ye yapılan ihracatın bir kısmı yine BAE üzerinden Umman'a gerçekleştiriliyor. Türkiye, Umman'a direk olarak 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Ülkenin toplam ithalatı düşünüldüğünde bu rakamın daha da artırılması mümkün ve bu firmalarımız açısından büyük bir potansiyel" diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ve desteğiyle 15-18 Şubat tarihlerinde işlenmiş ürün ithalatının önemli merkezlerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a yönelik "Orta Doğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti", 30 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde ise doğal taş sektöründe dünyanın en büyük 16'ıncı ithalatçısı konumunda olan Avustralya'ya Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti gerçekleştirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı