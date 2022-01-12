Türk mermer ihracatçıları 1,3 milyar dolarlık pazara hakim oldu

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Türk maden sektörü geçen yıl hem 2,1 milyar dolarlık mermer ihracatı gerçekleştirmenin hem de daha önce 3 Avrupa ülkesinin elinde bulunan 1,3 milyar dolarlık blok mermer pazarında hakimiyet kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneğinin verilerine göre, 2021'de ülkenin dört bir yanındaki maden ocaklarından çıkarılan mermerler 100'den fazla ülkeye gönderildi.

Geçen sene blok mermerde yapılan ihracat 2020'ye göre yüzde 23,80 artışla 1,05 milyar dolardan 1,3 milyar dolara, işlenmiş mermerdeki dış satım ise yüzde 18'lik artışla 678 milyon dolardan 800 milyon dolara yükseldi.

Sektörün blok ve işlenmiş mermer ihracatından ülkeye 2,1 milyar dolar döviz girdisi sağlandı.

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu, AA muhabirine, özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle tedirgin başladıkları 2021'i sevinçle kapattıklarını söyledi.

İhracat rakamlarının yüz güldürdüğünü belirten Efendioğlu, "2001 yılında 70 milyon dolar olan blok mermer ihracatı artık 1 milyar 300 milyon dolara çıktı. 1,3 milyar dolarlık pazarı 3 Avrupa ülkesinin elinden aldık; Yunanistan, İtalya ve İspanya. Bizi en çok sevindiren, şimdi de işlenmiş mermer ihracatı için Anadolu'nun birçok yerinde çok modern fabrikalar kuruluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"Maden ihracatı hedefimiz en az 10 milyar dolar"

Efendioğlu, Türkiye'nin toplam maden ihracatının 2016'da 3 milyar 800 milyon dolar iken 2021'de 6 milyar dolara yaklaşmasının da mutluluk verici olduğunu vurguladı.

Son 5 yılda kaydedilen gelişmenin sektöre umut verdiğini dile getiren Efendioğlu, şöyle devam etti:

"7-8 yıl içinde maden ihracatı hedefimiz en az 10 milyar dolar. 10 milyar dolarlık maden ihracatı, otomotiv sektörünün 60-70 milyar dolarlık ihracatına bedeldir. Çünkü bizim sektörümüzde ithal girdi maliyeti yok. Umuyorum ki bunu daha kısa zamanda gerçekleştiririz. Yıllar önce 150 milyon dolar olarak gerçekleşen işlenmiş mermer ihracatımız da 800 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin dört bir yanında kurulan mermer fabrikaları işlenmiş mermer ihracatına daha çok katkı sağlayacak. Ayrıca istihdama da büyük katkısı var. Avrupa'ya yakınlığımızdan dolayı ilerleyen yıllarda işlenmiş mermer ihracatında çok büyük artış bekliyoruz. İşlenmiş mermerin önü bu anlamda çok açık."

Hindistan ve Çin'e blok mermer, ABD ve Avrupa'ya işlenmiş ürün

Sektörün 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığını anlatan Efendioğlu, zaman zaman blok mermer satımıyla ilgili eleştirilerle karşılaştıklarını belirtti.

Bu konuya açıklık getirmek istediğini aktaran Efendioğlu, şöyle konuştu:

"Çin'e işlenmiş mermeri bedava verseniz almaz çünkü Çin, gümrük mevzuatlarından dolayı işlenmiş ürün almıyor. ABD ise sadece işlenmiş ürün alıyor. Blok mermeri bedava verseniz almaz. Aynı şekilde Avrupa da blok istemiyor, işlenmiş mermer istiyor. Yani biz gömlek isteyene gömlek, pantolon isteyene pantolon gönderiyoruz. Gönlümüz elbette ki sadece işlenmiş ürün satmak ister ama 1,3 milyar dolarlık pazarı da İtalyanların, İspanyolların elinden 15 yılda aldık, bu kazanımımızı da kaybetmek istemiyoruz. ABD ve Avrupa pazarı işlenmiş, Çin ve Hindistan ise blokta öncü."

AA / Sinan Balcıkoca - Ekonomi Haberleri

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