Türk menşeli ham madde ile Gürcistan'da üretilen ürünler doğrudan AB pazarına ulaştırılacak

Gürcistan'a Türkiye'den ithal edilen endüstriyel ham maddelere dayalı ürünlerin yakın gelecekte Avrupa Birliği (AB) pazarına ulaştırılmasının mümkün olacağı bildirildi.

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Türkiye ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) tarafından kurulan Ortak Komite'nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki STA'nın "Menşeli Ürünler" kavramının tanımı ve idari iş birliği yöntemleri hakkındaki Protokol 2'sini değiştiren kararını onaylayan yasanın kabul edildiği hatırlatıldı.

"Yakın gelecekte Gürcistan, AB ve Türkiye arasında çapraz kümülasyon başlatılacak." ifadelerine yer verilen açıklamada, çapraz kümülasyonun tam olarak, Gürcistan ve Türkiye'nin bildirimi esas alınarak Avrupa Komisyonu'nun resmi gazetesinde ilgili bilgilerin yayınlanmasının ardından başlayabileceği bildirildi.

Açıklamada, "Gürcistan, AB ve Türkiye arasındaki çapraz kümülasyona geçilmesinin ardından Türkiye'den ithal edilen endüstriyel ham maddelere dayalı ürünlerin serbest ticaret anlaşmasına göre AB pazarına ulaştırılması mümkün olacak." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kararın tekstil, inşaat, kağıt, çelik ve plastik malzemeler için geçerli olacağı kaydedilen açıklamada, tarım ürünlerinin bu listede yer almayacağı da bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili