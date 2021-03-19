Türk medyası en çok Elon Musk'ı konuştu

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en zenginleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Milyarderler arasında hakkında en fazla haber çıkan isim ise Elon Musk oldu. Geçen yıldan bugüne kadar Jeff Bezos ile alakalı basına 2 bin 196 haberin yansıdığı tespit edildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en zenginleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre geçen yıldan bugüne kadar Jeff Bezos ile alakalı basına 2 bin 196 haber yansıdığı tespit edildi.

Milyarderler arasında ikinci sıraya 182,2 milyar dolar Elon Musk yerleşirken, basında 3 bin 963 habere konu oldu. Musk, elektrikli araç tasarlayan 'Tesla' markasıyla ön plana çıktı. Üçüncü sıraya ise Fransız iş adamı Bernard Arnault yerleşirken, 157,7 milyar doları olduğu kaydedildi. Türkiye gündeminde çok fazla yer edinemeyen Arnault sadece 335 basın haberinde yer aldı. Dördüncü sırada Bill Gates yer alırken, sadece 100 habere konu oldu. Beşinci sırada ise Facebook kurucusu Mark Zuckerberg yer alırken, 95,7 milyar doları olduğu gözlendi. Zuckerberg'in 15 ayda Türkiye basınında yer alma sayısı ise bin 712 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı