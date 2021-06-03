Türk Medeniyetini Dünyaya Açan Bir Kapı Ahi Evran ve Ahilik Başlıklı Söyleşi Düzenlendi

Türk Medeniyetini Dünyaya Açan Bir Kapı Ahi Evran ve Ahilik başlıklı söyleşi Üniversitemiz resmi Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirildi.

Türk Medeniyetini Dünyaya Açan Bir Kapı Ahi Evran ve Ahilik başlıklı söyleşi Üniversitemiz resmi Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirildi.

Söyleşinin konuğu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki olurken söyleşinin yönlendiriciliğini ise Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tanç yaptı.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tanç, söyleşiye Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki'nin özgeçmişini paylaşarak başladı.

Daha sonra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki söyleşide Ahilik nedir, Ahiliğin Anadolu'da öncüsü kabul edilen Ahi Evran kimdir? Ahilik ne zaman ve nerede ortaya çıktı, Ahilik Teşkilatı ne amaçla kuruldu, Ahiliğin temel yazılı kaynakları nelerdir? Ahiliğe özgü törenler nelerdir? Ahilik teşkilatına kabul edilmeyen kişiler ve Ahilik teşkilatından çıkarılan kişiler kimdir? Ahiliğin Cumhuriyet dönemi kurumlarına bir yansıması olmuş mudur? Ahiliğin günümüz sanatçılarına tesiri olmuş mudur? Ahiliğin günümüzde bir karşılığı olabilir mi? sorularına yanıtlar verdi.

Söyleşinin tekrarı Üniversitemiz resmi Instagram hesabı @osmaniyekorkutatauni üzerinden yayınlanmaktadır.

Kaynak: Habermetre