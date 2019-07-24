Türk Matematik Milli Takımı İtalya'da üçüncü oldu

Türk Matematik Milli Takımı, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 6. Akdeniz Gençlik Matematik Olimpiyatında üçüncülük elde etti.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamada üniversitenin Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refail Alizade'nin takım liderliğini üstlendiği milli takımın, 17 ülkeden 68 gencin katıldığı olimpiyatta başarılı bir performans sergilediği belirtildi.

Olimpiyatta Türkiye'yi temsil eden, İzmir Bilfen Koleji'nden Sude Filiz, Özel Kadıköy Eğitmen Fen Lisesi'nden Asude Ebrar Kızıloğlu, İzmir Koleji'nden Ömer Topaloğlu ve İstanbul Erkek Lisesi'nden Mustafa Emir Çelebi'nin yer aldığı takımın, ikinci olan İspanya Milli Takımı ile aynı puanı aldığı, kura sonucu üçüncü olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Alizade, TÜBİTAK tarafından Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Uluslararası Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen genç bilim insanlarının, Türkiye'ye başarılar kazandırmaya devam ettiğini belirterek, olimpiyattan geçen yıl olduğu gibi bronz madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA