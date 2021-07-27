Türk markasından Güney Amerika çıkarması
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Türk markasından Güney Amerika çıkarması

Türk markasından Güney Amerika çıkarması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Global moda perakende markası LC Waikiki, Güney Amerika pazarına giren ilk Türk perakende markası olduğunu duyurdu.

Global moda perakende markası LC Waikiki, Güney Amerika pazarına giren ilk Türk perakende markası olduğunu duyurdu. 4. kıtaya giriş yapan marka, Peru ve Ekvador'daki ilk mağazalarını açtı.

LC Waikiki, yurt dışı yatırımlarına devam ettiğini açıkladı. 2023 yılına kadar global pazarlarda daha da güçlenmek için iddialı hedefleri bulunan LC Waikiki, 4. kıtaya giriş yaparak Güney Amerika pazarına giren ilk Türk markası oldu. Marka, Ekvador'un başkenti Kito ve Peru'nun başkenti Lima'da aynı hafta açtığı iki mağazayla birlikte 4 kıtada, 51 ülkede, 327 farklı şehirde bin 110 mağazaya ulaştı. Faaliyette olduğu ülkelerin 20'sinde pazar lideri olan LC Waikiki, 2021 yılının sonuna kadar bulunduğu ülke sayısını 55'e yükseltmeyi hedefliyor.

HEDEF, AVRUPA'NIN İLK 3 MODA PERAKENDE MARKASINDAN BİRİ OLMAK

Global bir Türk markası olarak yeni bir kıtaya adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "LC Waikiki olarak ülkemiz için çalışıyoruz. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa'nın ilk 3 moda perakende markasından biri olmak. Bu topraklardan bir dünya markası çıkarmak için kararlı adımlarla ilerliyoruz. Pandemi koşullarına rağmen yurt dışı yatırımlarımıza ara vermedik ve yeni ülkelere girmeyi sürdürüyoruz. Bu yıl Güney Amerika'nın yanı sıra Afrika yatırımlarımız da devam edecek" diye konuştu.  


- İstanbul
Türk markasından Güney Amerika çıkarması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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