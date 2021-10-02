Türk mantarının borsasını Alman kurdu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk mantarının borsasını Alman kurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türk mantarının borsasını Alman kurdu

Almanya'dan Bursa'ya gelen Peter Körner, hem akademisyenlik yapıyor, hem de trüf mantarı uzmanı yetiştiriyor.

BURSA (İHA) - Almanya'dan Bursa'ya gelen Peter Körner, hem akademisyenlik yapıyor, hem de trüf mantarı uzmanı yetiştiriyor.

Alman Peter Körner, Bursa'da akademisyenlik yapıyor. Ayrıca trüf mantarı uzmanı olan Körner, burada şirket kurarak,trüf mantarı avcılığı yapmak isteyenlere belge verip, bu işi profesyonel ve resmi olarak yapmalarını sağlıyor. Türkiye'de yetişen siyah ve beyaz trüf mantarları, Körner'in şirketi tarafından yurt dışına ve Türkiye'nin lüks restoranlarına satılıyor. Almanya'da siyah trüf mantarının kilosu bin 200 avrodan satılırken, beyaz trüf mantarının ise kilosu 4 bin avrodan alıcı buluyor. Çok değerli olan bu mantarlar Türkiye'nin birçok vilayetinde yetişiyor. Körner, bu işi Türkiye'de meraklılarına öğretip sertifika veriyor. Ayrıca bu işi öğrettiği kursiyerlerin topladığı mantarları şirketi vasıtasıyla alıp yurt dışına ihraç ediyor.

Türkiye'de çok fazla trüf mantarı olduğunu ifade eden Peter Körner, "Bursa'da bir şirketim var. Türkiye'de trüf mantarı borsası kurduk. Türkiye'deki trüf mantarlarını Türkiye ve Avrupa sofralarına sunuyoruz. Trüf mantarının siyah ve beyazı Türkiye'nin bir çok bölgesinde yetişiyor. Bu mantarı bulmak çok zahmetli. Biz bu işi yapmak trüf mantarı bulmak isteyenlere yardımcı oluyoruz. Onlara belge verip, profesyonel trüf mantarı uzmanları yetiştiriyoruz. Biz Türkiye'de resmi olarak trüf mantarı avcılığını yaygınlaştıracağız. Bu mantarın Türk ve Avrupa mutfaklarında yer almasını sağlayacağız. Türkiye'de trüf mantarı bakımından inanılmaz bir kapasitesi var. Biz Türkiye'de resmi olmayan trüf mantarı avcılarını sertifikalı yapmak istiyoruz. Bu işin meraklılarına belge verip, resmi avcı yapıyoruz. Trüf mantarının bir borsası var. Günlük olarak fiyatı değişiyor. Yazın toplanan siyah trüf mantarının kilosu Almanya'da bin 200 avrodan satılıyor. Beyaz trüf mantarının ise kilosu 4 bin avro. Türkiye'de beyaz trüf mantarı çok fazla. Lakin insanlar bunu çok fazla bilmiyor. Bu mantarın bu kadar tercih edilmesinin sebebi, çok lezzetli olması. Genellikle eğitilmiş köpekler yardımıyla aranıyor. Köpekler olmadan bulmak çok zor. Çünkü toprağın altında yetişiyor" dedi. - BURSA

Türk mantarının borsasını Alman kurdu

Türk mantarının borsasını Alman kurdu

Türk mantarının borsasını Alman kurdu

Türk mantarının borsasını Alman kurdu

Türk mantarının borsasını Alman kurdu

Türk mantarının borsasını Alman kurdu

Türk mantarının borsasını Alman kurdu

Türk mantarının borsasını Alman kurdu

Türk mantarının borsasını Alman kurdu

Türk mantarının borsasını Alman kurdu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
TİM Başkanı Gülle: 'Tam kapasite çalışmamızla gelen taleplere yetişemememiz daha yeni yaşadığımız olaylar.

TİM Başkanı Gülle: "Tam kapasite çalışmamızla gelen taleplere yetişemememiz daha yeni yaşadığımız olaylar.

 Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ bünyesinde faaliyet gösterecek Vadeli Doğal Gaz Piyasası canlı işlemlere açıldı.

Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ bünyesinde faaliyet gösterecek Vadeli Doğal Gaz Piyasası canlı işlemlere açıldı.

 Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 arttı

Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 arttı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Binali Yıldırım Aziz Sancar
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Aykut Kocaman Gökhan Töre Mehmet Topal
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Şans Oyunları Fahrettin Koca Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk mantarının borsasını Alman kurdu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:16:16. #1.11#