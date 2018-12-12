Türk Malları Haftası Özel Öğrencilerle Kutlandı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen programda, zihinsel engelli öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü.

Burhaniye'deki Pelitköy Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda, Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanırken, özel öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü. Okul salonunda düzenlenen törene Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Tunay Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

'YERLİ MALI HAFTASI 1947'DEN BERİ KUTLANIYOR'

Törenin açılışında konuşan kaymakam Hüseyin Öner, Yerli Malı Haftası ile bilgiler verirken, emeği geçenleri kutladı. Kaymakam Öner, haftanın 1947 yılından beri kutlandığını anlatırken, "Bu okulda görev yapan öğretmenlerimiz canla başla çalışmaktadır. Hepsini kutluyorum. Yerli Malı Haftası'nı burada kutluyoruz. Öğrencilerimiz başarılı gösteriler yaptı. Bu haftanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından özel öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü. Öğrenciler, Yerli Malı Haftası'nı oyunlarla canlandırırken, skeçler sahneledi ve şiirler okudu. Gösterilerin ardından öğrenci velilerinin hazırladıkları yiyecekler konuklara ikram edildi. Kaymakam Hüseyin Öner, Okul Müdürü Oktay Ertaş ve öğretmenlere teşekkür etti.

Katılımcılara teşekkür eden Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem ise, "Bugün Pelitköy Okulumuzda Yerli Malı Haftası'nı kutladık. Çocuklarımız gösteriler hazırlamışlardı. Ailelerle birlikte yerli malı ile ilgili yiyecekler hazırlandı. Güzel bir gün oldu. Çok güzel bir etkinlik yaşadık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenci Velisi Mehmet Topal da,"Bugün Yerli Malı Haftası'nı kutladık. Çocuklarımızın coşkusuna ortak olduk. Yerli Malı Haftası tüm yurdumuza ve çocuklara hayırlı uğurlu olsun. Çocuklara ve velilere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

- Balıkesir