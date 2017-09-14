Türk Makinelerini Afrika Ülkelerine Tanıtacaklar

Bosphorus Expo Yönetim Kurulu Başkanı Bengisu 400 nokta alıcıyı Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

Türk Makinelerini Afrika Ülkelerine Tanıtacaklar

Bosphorus Expo Yönetim Kurulu Başkanı Bengisu 400 nokta alıcıyı Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com