Türk Lokumunu İhmal mi Ediyoruz?

Kökeni Pers İmparatorluğu'nu MÖ 226 ila 652 yılları arasında yönetmiş olan Sasaniler'in en sevdiği tatlı olan "abhisa"ya dayansa da lokum, her zaman Osmanlı İmparatorluğu ile anılan ve Türklere ait olma özelliği ile bilinen bir ürün.