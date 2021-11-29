Türk lojistik şirketi Avrupa'daki faaliyetlerini hızlandıracak

Minivanlarla Avrupa'ya 48-72 saat içinde teslimat sağlayan Naklico, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de açtığı ofisiyle yurt dışı faaliyetlerini hızlandıracağını duyurdu. Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, "Budapeşte'deki ofisimizle Türkiye-Avrupa hattındaki varlığımızı pekiştirmeyi ve AB içi lojistik faaliyetlerde aktif pozisyona gelmeyi hedefliyoruz. Yakında mikro ihracat faaliyetlerine de başlayacağız" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ilk 10 aydaki ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,9 artarak 181 milyar doları aştı. İhracattaki hızlı yükselişin yeni yatırımları beraberinde getirdiğini belirten Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, "Minivan araç sahipleriyle yurt dışına ürün göndermek isteyen şirketleri buluşturan Naklico olarak sevkiyatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Budapeşte'deki ofisimiz sayesinde Avrupa'daki müşterilerimizle daha hızlı iletişime geçerek hizmet kalitemizi artıracağız. AB bünyesindeki faaliyetlerimizi genişletmeye yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

MİKRO İHRACAT YÜKSELİŞTE

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, e-ticaretin büyüklüğü yılın ilk 6 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 75,6'lık artışla 161 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde sipariş adetleri yüzde 94,4 artışla 1,5 milyarı aştı. Küresel ticaret trafiğinden daha fazla pay almak isteyen şirketler, mikro ihracata yönelmeye başladı. Mikro ihracatın KOBİ ölçeğindeki binlerce şirketin e-ihracat yolculuğuna yön verdiğini belirten Alper Par, "Mikro ihracat, şirketler için önemli ölçüde maliyet avantajı yaratıyor. Bu alanda talep vardı ama arz yoktu. E-ticaretteki hareketlilikle arz-talep dengesi büyük ölçüde oluşmaya başladı. Mikro ihracat, kurdaki yükselişin de sağladığı avantajla büyük bir gelişim gösterdi. Biz de Naklico olarak bünyemizde oluşturduğumuz ekibimizle mikro ihracat faaliyetlerine başlıyoruz" dedi.

MİNİVAN ARAÇLARIYLA EKSPRES TAŞIMACILIK

Minivan taşımacılığının hızlı teslim edilmediğinde üretim bandının durmasına neden olabilecek jant, otomobil yedek parçası, tu¨tu¨n mamulleri ve dondurulmuş gıdalar gibi ürünlerin sevkiyatında en çok tercih edilen lojistik çözüm olduğunu belirten Alper Par, "Türkiye ile Avrupa arasındaki ithalat - ihracat hacmi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Fabrikalardaki üretim bantlarının durmaması için hızlı lojistik çözümleri hayati önem taşıyor. Minivan sahipleri ile yurt dışına yu¨k göndermek isteyen şirketleri buluşturan bir pazaryeri olarak ekspres taşımacılık hizmeti sunuyoruz. Ürünlerin Türkiye'den Avrupa'ya 48-72 saat içinde güvenli şekilde teslim edilmesini sağlıyoruz." dedi.