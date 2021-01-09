Türk lirasını ateşe verip, sigara yaktılar, sosyal medyada tepki gördüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk lirasını ateşe verip, sigara yaktılar, sosyal medyada tepki gördüler

09.01.2021 18:54 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:58
Türk lirasını ateşe verip, sigara yaktılar, sosyal medyada tepki gördüler

Türk lirasını ateşe verip, sigara yaktılar, sosyal medyada tepki gördüler SOSYAL medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı.

Türk lirasını ateşe verip, sigara yaktılar, sosyal medyada tepki gördüler

 

SOSYAL medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, büyük tepki çekti. Sosyal medyada canlı yayın yapan 2 genç kadın, takipçileriyle tartışmaya başladı. Bu sırada kendilerine yazılanlara cevaplar veren kadınlardan biri, cüzdanındaki parayı gösterip, "Senin harcadığın parayla biz sigaramızı yakıyoruz" dedi. Ardından 200 liralık banknotu yanındaki arkadaşına verdi. Arkadaşı da parayı ateşe verdi. Yanan parayı elden ele dolaştıran 3 kişi, sigaralarını yaktı. 

GÖRÜNTÜLER, TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcıları, Türk lirasının aşağıladıkları iddiasıyla bu kişilere yoğun tepki gösterdi. Bir kullanıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabınıı da etiketleyerek, "Hem paramıza hem devletimize yapılmış apaçık bir saygısızlık" dedi. Kullanıcılar, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Prens Harry Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Ozan Tufan İsmail Kartal Mustafa Yumlu Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk lirasını ateşe verip, sigara yaktılar, sosyal medyada tepki gördüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 19:00:12. #1.15#
title