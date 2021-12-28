Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine İlişkin Basın Duyurusu - Haberler
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Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine İlişkin Basın Duyurusu

Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine İlişkin Basın Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayı: 2021-6428 Aralık 2021Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine İlişkin Basın Duyurusu Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimi aşağıda yer almaktadır.

Sayı: 2021-64

28 Aralık 2021

Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine İlişkin Basın Duyurusu Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimi aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İletişim Ayrıntılı bilgi için basin@tcmb. gov. tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

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