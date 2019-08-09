Türk lirası pozitif ayrışmaya devam ediyor

09.08.2019 09:58

Dolar karşısındaki pozitif seyrini 4'üncü işlem gününe taşıyarak diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk lirası, haftalık bazda yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

Dün son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,4483'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 5,4759'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün açılışta düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşıyarak saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,4690'dan işlem görüyor.

Şu dakikalarda avro/TL 6,1190 ile bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında alıcı buluyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,6370 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1189, dolar endeksi yatay 97,5 seviyesinde bulunuyor.

Haftaya ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı gerilimiyle başlayan küresel piyasalarda azalan risk iştahı gelişmekte olan ülke para birimlerinden çıkışı hızlandırmıştı.

Türk lirası ise bu hafta dolar karşısında sergilediği performansla diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı. Haftalık bazda yüzde 1,79 değerlenen TL, başlıca gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı sergilerken, Güney Afrika randı en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin, taraflardan gelen açıklamalarla şimdilik azalsa da, kur tarafında açılan yeni cephede karşılıklı adım ve açıklamaların piyasalar için risk oluşturmaya devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,4690 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,4500 seviyesinin gündeme geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA