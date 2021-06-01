Türk lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre 31 Temmuz'a uzatıldı
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Türk lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre 31 Temmuz'a uzatıldı

Türk lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre 31 Temmuz'a uzatıldı
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre 31 Temmuz 2021'e uzatıldı.

Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre 31 Temmuz 2021'e uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen stopaj desteği 31 Temmuz'a uzatıldı.

Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında ise bu oranlar, vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise sıfır olarak uygulanacak.

Türk lirası mevduat yatırımlarını teşvik etmeye yönelik düzenlemede süre 31 Mayıs itibarıyla sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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Türk lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre 31 Temmuz'a uzatıldı - Haberler Ekonomi
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