Türk lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre 31 Mayıs'a uzatıldı
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Türk lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre 31 Mayıs'a uzatıldı

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Türk lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre 31 Mayıs'a uzatıldı

Türk lirası (TL) mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre 31 Mayıs 2021'e uzatıldı.

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Türk lirası (TL) mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre 31 Mayıs 2021'e uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen stopaj desteği 31 Mayıs'a uzatıldı.

Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında ise bu oranlar, vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise sıfır olarak uygulanacak.

TL mevduat yatırımlarını teşvik etmeye yönelik düzenlemede süre 31 Mart itibarıyla sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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