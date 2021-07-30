Türk lirası mevduatlara stopaj desteği ile bazı sektörlerde KDV indiriminde süre eylül sonuna uzatıldı
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Türk lirası mevduatlara stopaj desteği ile bazı sektörlerde KDV indiriminde süre eylül sonuna uzatıldı

Türk lirası mevduatlara stopaj desteği ile bazı sektörlerde KDV indiriminde süre eylül sonuna uzatıldı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimi sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimi sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TL mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemek amacıyla verilen stopaj desteği 30 Eylül 2021'e uzatıldı.

Salgından olumsuz etkilenen konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde uygulanan KDV indirimlerinin süresi de eylül sonuna kadar uzatıldı.

Her iki düzenlemede süre, 31 Temmuz itibarıyla sona eriyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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