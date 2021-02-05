Türk lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı
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Türk lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı

05.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:42
Türk lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı

Hizmet ihracatı istisnası kaynaklı katma değer vergisi (KDV) iadelerinde, bedelin yurt dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine imkan sağlandı.

Hizmet ihracatı istisnası kaynaklı katma değer vergisi (KDV) iadelerinde, bedelin yurt dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine imkan sağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hizmet ihracatı istisnası KDV iadelerinde, bedelin yurt dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine olanak tanındı.

Düzenleme öncesinde, KDV'den istisna bulunan hizmet ihracatlarına ilişkin yüklenilen KDV'nin iade edilebilmesi ancak hizmet ihracatı bedelinin yabancı para döviz olarak Türkiye'ye getirilme şartına bağlıydı.

Yapılan düzenlemede, Türk lirasının uluslararası ödemelerde artan yaygınlığı dikkate alındı. Faturasında Türk lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk lirası olarak Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesine olanak tanındı.

Süreleri dolup uzatılan bazı KDV istisnalarının usul ve esasları belirlendi

Öte yandan, Kasım 2020'de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile KDV Kanunu'nda süresi dolan bazı maddelerin süreleri uzatılmıştı.

Yeni tebliğle bu kapsamda süreleri dolup uzatılan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV'den istisna edilmesine ilişkin uygulama, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılım bağışı ve bağışı yapacak olanların bunları temininde KDV istisnasının uygulamasına ilişkin hususlar belirlendi.

Türkiye'de gerçekleştirilecek 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ilişkin, UEFA katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli olan yabancı kurumlara, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanacak KDV istisnasının usul ve esasları da düzenlendi.

"İzaha Davet" müessesesinde KDV özel esaslar uygulaması

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yeniden düzenlenen "İzaha Davet" müessesesinin, KDV özel esaslar uygulaması ile uyumlu bir şekilde işlemesine yönelik düzenleme de yapıldı.

Böylece, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımına ilişkin, izaha davet müessesesi kapsamında beyanlarını düzelten mükelleflerin, bu düzeltmelerinin KDV özel esas uygulaması açısından da geçerli olduğu ve bu şekilde beyanlarını düzeltenler için özel esasların uygulanmayacağı açıklanarak, aynı konu hakkında iki işlem yapılması önlendi.

Ayrıca, söz konusu belgeleri kayıtlarına hiç almamış veya izaha davet uygulamasından önce kayıtlarından çıkarmış olanların, bu durumlarını vergi dairelerine açıklamaları durumunda, özel esas uygulamasına muhatap olmamaları sağlanarak KDV iade süreçlerinde yaşanabilecek olası gecikmelerin önüne geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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