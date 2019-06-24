Türk Lirası İBB seçimleri sonrası Dolar karşısında neden değer kazandı?
İstanbul’da pazar günü yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin ardından Türk Lirası Dolar karşısında yüzde 1,40 değer kazandı.
İstanbul'da pazar günü yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin ardından Türk Lirası (TL) ABD Doları karşısında TSİ 09.50 itibariyle yüzde 1,80 değer kazandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun rakibi AKP'li Binali Yıldırım karşısında zaferinin duyurulmasının ardından TL çıkış yakaladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Son Dakika Haberleri
10:08 Meksika'da uyuşturucu kartellerinin kaçış tünelli villaları satılıp parası yoksullara dağıtılacak