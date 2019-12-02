Türk Lirası ekim ayı başından bu yana en fazla değer kaybeden para birimi oldu
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Türk Lirası ekim ayı başından bu yana en fazla değer kaybeden para birimi oldu

Türk Lirası ekim ayında önde gelen para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Türk Lirası ekim ayı başından bu yana en fazla değer kaybeden para birimi oldu

Türk Lirası ekim ayında önde gelen dövizler arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.


Suriye'nin kuzeydoğusuna başlatılan Barış Pınar Harekatı sonrası ve diğer ülkelerden gelen yaptırım tehditleri Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında gerilemesine yol açtı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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