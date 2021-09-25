TULİB Başkanı Karanfil'den 'Libya'daki siyasi kargaşaya son verilsin' çağrısı

Libya'da yaşanan siyasi kargaşaya bir an önce son verilmesi gerektiğini söyleyen Türk-Libya İş Adamları Derneği Başkanı Murtaza Karanfil, " BM gözetiminde seçilen geçici hükümete saygı duyulmalı ve bu hükümetle seçimlere gidilmeli" dedi. Karanfil, Libyalıların artık savaş değiş barış istediğini, ülkede eskiye dönülmesi halinde büyük kaos yaşanacağını ve kaybedenin Libyalılar olacağını vurguladı.

Son gülerde Libya'da yaşanan siyasi kargaşaya ilişkin herkes endişe ederken TULİB Bakanı Murtaza Karanfil'den de açıklama geldi. Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'da yaşanan siyasi kargaşaya bir an önce son verilmesi, BM gözetiminde seçilen geçici hükümete saygı duyulması ve ülkenin bu hükümetle seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi'nin (TM) Ulusal Birlik Hükümeti'nden (UBH) güvenoyunu çekme kararıyla yaşanan kargaşalardan bahseden Karanfil, bu kararın ülkeye hiçbir fayda sağlamayacağını, eski sıkıntılı günlerine geri döndürebileceğini, bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi.

"DİBEYBE'NİN DEMOKRASİ YOLUNA TAŞ KONULDU"

Karanfil, bu yanlış karar sonrası hem BM Libya Destek Misyonu'nun hem de Libya Başkanlık Konseyi'nin Ulusal Birlik Hükümeti'ne ve Dibeybe'ye desteğini açıkça kamuoyuna deklare ettiğini anımsatarak, Türkiye'nin de yaşananların Libya'nın istikrar ve geçiş süreceğine katkı sağlamayacağını belirttiğini anlattı.

Libya halkının geçici hükümetle birlikte yıllar sonra bir nefes aldığını, ekonomik olarak toplanmaya ve yabancı yatırım çekmeye başladığını vurgulayan Karanfil, BM tarafından tanınan geçici hükümetin bugüne kadar süreci iyi götürdüğünü, her zaman Libyalıların yanında olduğunu bildirdi.

Karanfil, "Türkiye ile de yakın ilişkilere sahip Dibeybe hükümeti ülkenin ekonomik anlamda ivme kazanması için elinden gelen her şeyi yapmak istedi ancak bu sürece karşı olan bazı taraflar yüzünden yüzde 100 başarıya ulaşamadı. Buna rağmen gençlere, ev kadınlarına, işsizlere, öğretmenlere ve Libyalılara ekonomik destekler verdi. Ülkede sevilmeye başlandı. Dibeybe'nin bu yükselişi bazı kesimler tarafından istenilmedi ve demokrasi yoluna taş konuldu" dedi.

"LİBYA VE LİBYALILARIN REFAHI İÇİN BİR AN ÖNCE YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ"

Murtaza Karanfil, Ulusal Birlik Hükümeti'nin bir uzlaşıyla göreve geldiğini, bugüne kadar da süreci güzel yürüttüğünü belirterek, şu çağrıda bulundu:

"Libya halkı artık savaş değiş barış istiyor. Bunu son günlerde yaptıkları mitinglerde de açıkça belirttiler. Libya'nın tekrar eskiye dönmesi ülke için büyük kaos olur. Tüm kesimler artık kendi çıkarını değil Libya'nın ve Libyalıların geleceğini düşünmeli. Libya'da yaşanan siyasi kargaşaya bir an önce son verilmeli, BM gözetiminde seçilen geçici hükümete saygı duyulmalı ve bu hükümetle seçimlere gidilmeli."

"HAFTER GAYRİMEŞRU GİRİŞİMLERİNE SON VERMELİ"

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Salih'in desteklediği, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in artık bu girişimlerine bir son vermesi gerektiğinin altını çizen Karanfil, "Ülke, geçici hükümetle birlikte uluslararası doğrudan yatırım çekmeye başlamış, ticaretini artırmış, yeni yatırımlar için atağa geçmişti. BM tarafından tanınan geçici hükümet batılı hükümetler tarafından da ziyaret edilmiş ve iş birliği anlaşmaları imzalanmıştı. Bahsettiğim gibi Dibeybe'nin artan popülaritesi birilerini rahatsız etti. Bu konuda artık tüm taraflar yanlışa son vermeli. Küllerinden doğmaya başlayan Libya, yıllarını tekrar kaybetmemeli" uyarısında bulundu.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri