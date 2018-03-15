''Türk Lezzet Müzesi''nde Kapılarını Açtı

Mehmet Kaya tarafından 1972 yılında Kağıthane'de kurulan Sadabad Cağ Kebap'ın yeni adresi Türk Lezzet Müzesi oldu.

Erzurum'un meşhur lezzetinin adresi Sadabad Cağ Kebap, uzun yıllar Rize'de hizmet verdikten sonra İstanbul Sirkeci'ye geliyor. Babadan oğula devredilen Sadabad Cağ Kebap'ın şimdiki temsilcisi Mahmut Kaya. Mahmut Kaya, lezzetli cağ kebaplarının sırrını etin terbiye edilme şeklinden geldiğini söylüyor. Etin kaliteli olmasına da özel bir önem verdiklerini hatta kriterlere uygun et kullanılmadığı için zamanında bir şubelerini kapattıklarını belirtiyor. Mahmut Kaya, bir dönem Odessa'da dükkan açıyor ancak alışamayınca tekrar Karaköy'e, oradan da Türk Lezzet Müzesi'ne taşınıyor.

Erzurum'un meşhur lezzeti Türk Lezzet Müzesi'nde

Cağ Kebap lavaş, sumaklı soğan, ızgara biber ve küp şeklide doğranmış domatesler ile servis ediliyor ve odun ateşinde pişiriliyor. Sadabad Cağ Kebap'ta aynı zamanda çorba, manda yoğurdu, çoban salatası, Hamsiköy sütlacı, kadayıf dolması gibi lezzetler de bulunuyor.

Erzurum'un meşhur lezzetini Türk Lezzet Müzesi misafirlerine özel kampanyalarla sunacak olan Sadabad Cağ Kebap, yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatmak amacıyla hareket ediyor.

Türk Lezzet Müzesi gastronomi dünyasına büyük bir yenilik getiriyor

42 Maslak'ta yer alan Türk Lezzet Müzesi'nde 81 ilin binlerce çeşit yerel yiyecek ve içeceklerini bir araya geliyor. Geçmişin tariflerini geleceğe taşıyor.

Gastronomi dünyasına büyük bir yenilik getiren Türk Lezzet Müzesi, 42 Maslak'ta açıldı.

Türkiye'nin en meşhur etli ekmekçisinden en köklü şekerlemecisine, Osmanlı meyhanesinden, en iyi cağ kebapçısına kadar lezzet durakları, ve Türkiye'nin en özgün, kaliteli ve lezzetli yemeklerinin tadılabileceği ve satın alınabileceği her şey Türk Lezzet Müzesi'nde, modern ve hijyenik 6600 m2 alanda tek bir çatı altında bir araya geldi.

Türk Lezzet Müzesi, 42 Maslak'ın sanat, eğlence, gastronomi ve alışverişin DNA'sını değiştiren konsept anlayışı ile beraber dünyanın en eşsiz bölgesi olan Anadolu'nun yemeklerine ve Türk Mutfağına olan tutkusunu yansıtıyor.

Türkiye'de ve Hatta dünyada bir ilk olan Türk Lezzet Müzesi'nin fikri, 2015 yılında Solid Consulting Group'tan Şef Tolga Atalay danışmanlığında oluşmaya başladı.

2017 yılından itibaren Türkiye'nin en önemli yemek kültürü yazarlarından Mehmet Yaşin'in Türk yemekleri ve özgün yerel malzemeleri konusundaki engin bilgisi, yerel Türk lokantalarına olan yakınlığı, Türk yemek kültürü tecrübesi ile beraber Müze başarılı bir anlayış ile geliştirildi ve en meşhur Türk lezzet markaları ile görüşmeler başladı.

Farklı ve Özgün ortak mimari projesi ABD+ Design Team'den Mimar Abdullah Burnaz'a ait olan ve 2 yıl boyunca, 42 Maslak Pazarlama ve Satış Direktörü Zeynep Salman ve Tepe Emlak kiralama ekibi ile yürütülen araştırma ve planlama döneminin ardından 81 ilin en köklü ve en az çeyrek asırdır Türk lezzetlerine emek vermiş yöresel 600'den fazla lokanta markası tek tek yerinde ziyaret edildi ve Türk Lezzet Müzesi anlatıldı, paylaşıldı.

Her yörenin kaliteli ve lezzet garantili ürünlerini satan dükkanları bir sene boyunca aşçısından, lezzetine, heyecanından, hijyen anlayışına kadar araştırıldı. Özenle seçilen bu lezzet markaları bir Lezzet Müzesi çatısı altında bir araya getirildi ve 2018 yılının başında 42 Maslak'ta açıldı.

Yöresel ev yemekleri, kebaplar, baharatlar, peynirler, zeytinyağlılar ve hamur işleri de dahil olmak üzere geleneksel mutfağımızı oluşturan lezzetlerin merkezi olmayı hedefleyen Türk Lezzet Müzesi, Türk Gastronomisi üzerine uluslararası bir algı oluşturmayı hedefliyor.

Türk Lezzet Müzesi'nde açılmış olan 19 lezzet durağı; '' Ali Muhiddin Hacı Bekir Şekerleme 1777'', ''Dede Bursa Kebapçısı 1905'', ''Dondurmacci'' doğal dondurmacı, ''Fer Bal'' Ankara, ''Fıstıkzade'' Gaziantep baklavacısı, ''Tahtakale Filibe Köfte 1993'', ''Hacı Ahmet Malatya Sofrası 1942'', ''Hayfene 1886'' kuruyemiş baharat (Ucuzcular mısır çarşısı), ''Hünkar 1950'' esnaf lokantası, ''Konya'dan Ustalar''' etli ekmekçi, ''Lazika'' çay,''Mixim Gurme'' büfe, ''Kuzucu Ali'' Konya tandır kebap ''Rosense'' gül ürünleri, ''Sadabad Cağ Kebap 1972'', ''Şirane 1871'' Osmanlı Meyhanesi, ''Taksim Tarihi Bey Kurukahvecisi 1962'', ''Tarihi Çinili Fırın Börekçisi 1959'' ve ''Tarihi Bizim Künefeci 1949'' Antakya haftanın her günü sabah 10:00'dan gece 24:00'e kadar ziyaretçileri ağırlıyor. Osmanlı meyhanesi ''Şirane 1871'' ise her gece 02:00 ye kadar açık.

Türk Lezzet Müzesi'nde 2018 Mayıs'ta açılacak 11 yeni lezzet durağı ise:

Zengin bir Karadeniz, Ege ve çorba menüsü ile "Varan Lezzet Durağı", Midye Dolmacı ve Unkapanı pilavcısı "Barakam", Adana Kebabının Hasan Usta'sı "Adanuna", 150 Türk peynir çeşidi ile "Deli Dane Peynir'', yine şarap ve zeytinyağında Türk çeşit ve lezzetlerini satışa sunacak dükkan "Deli Dane Zeytinyağı ve Şarap", Antakya'nın en iyisi "Anadolu Restaurant 1970", Mardin'in Cercis Murat Paşa Konağı'nın yaratıcısı şef Ebru Baybara'dan "Zamarott- Göç Mutfağı", Çilingir soframız "Peyderpey", yurdun dört bir yanından gelen 90 çeşit gazoz ile ''Gazozcu'', mantı ve çibörek çeşitleri ile ''Makule Mantı&Çibörek'' ve ''İkram Lahmacun &Pide''.

Mutfak Atölyesi, Türk Lezzet Müzesi'nde bir denetim ve eğitim merkezi

Dünyaca meşhur Türk/Osmanlı mutfağı şefi ve yazarı Vedat Başaran yönetimindeki Türk Lezzet Müzesi Mutfak Atölyesi ise Ağustos ayında açılıyor.

Peki, Türk Lezzet Müzesi Mutfak Atölyesi'nde neler olacak? Genç aşçıların Türk lezzetlerine ve orijinal tariflere odaklanmalarını ve deneyimli aşçılarımıza, unutulmaya yüz tutmuş tariflerini ve tecrübelerini genç kuşak aşçılara aktarmalarının önemi vurgulanıyor olacak. Doğru tariflere sadık kalarak yöresel lezzetlerin korunması ve tanıtılması kadar, menülerin geliştirilmesi için özel eğitim ve seminerler düzenlenecek olan Mutfak Atölyesi, özgün lezzetlerin menülere eklenmesini destekleyecek.

Türk Lezzet Müzesi Mutfak Atölyesi'nde düzenlenecek Türk ve uluslararası üst düzey aşçı seminerleri, lezzet yarışmaları ve Türk lezzetlerinin gelişimini sağlayacak yenilikçi eğitim programları ile doğru data ve etkin bir bilgi merkezi oluşturarak Türk Mutfağı'nın gelişimini desteklemeyi hedefliyor.