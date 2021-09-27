SPOR Türk lezzet markasından Euroleague'e dev destek

Ata SELÇUK - Gökhan HEBEPÇİ/ İSTANBUL, (DHA) - Türk lezzet markası Domino's, 2021-2022 sezonunda da Avrupa'nın en prestijli Basketbol organizasyonu EuroLeague'in resmi sponsorluğuna devam ettiğini duyurdu.

Sponsorluk iletişiminde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Domino's sporu besler" sloganı kullanılırken, sponsorluk detaylarını aktarmak üzere düzenlenen basın toplantısına DP Eurasia Group Ceo'su Aslan Saranga, Domino's Pazarlama ve Satış Direktörü Pınar Lafçı Togay ve EuroLeague Kurumsal Ortaklıklardan Sorumlu Direktör Kimon Stefos katılım katıldı.

ASLAN SARANGA: EUROLEAGUE İLE OLAN PARTNERLİĞİMİZ BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ

Toplantıda konuşan DP Eurasia Group CEO'su Aslan Saranga, "Herkesin keyifli vakit geçirmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde, tüketicilerimizle her yerde beraber olma misyonumuzu spor ve basketbol tutkunlarına yönelik bir desteğe taşımaya karar vermiş ve EuroLeague resmi lezzet sponsorluğumuzu geçen yıl başlatmıştık. Bu yıl da aynı yaklaşımımızı koruyarak sponsorluğumuza devam ediyoruz. Her şeyden önce Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague ile olan partnerliğimiz bizim için gurur verici. Aynı zamanda basketbolun ve basketbol tutkunlarının en heyecan verici anlarına destek sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Saranga, bu anlaşma ile daha geniş kitlelere erişim sağlamak istediklerini söyleyerek, "Geçen yılki iletişim dönemimiz boyunca 'Domino's sporu besler' mesajımızı güçlü bir şekilde duyurup sponsorluğumuza dair toplamda %72 oranında bilinirlik elde ettik ve yatırımımızın 4 katı düzeyinde gelir elde ettik. Final Four iletişimi döneminde ise 1,5 kat yeni müşteri kazandık. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 360 derece pazarlama anlayışımızın dinamizmiyle çok daha geniş kitlelere erişim sağlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

KIMON STEFOS: NE İSTEDİĞİMİZİ BİLEREK ORTAK HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYA ODAKLANDIK

EuroLeague Kurumsal Ortaklıklardan Sorumlu Direktör Kimon Stefos ise "Bugün burada sizlere Domino's gibi ikonik bir markanın bize olan güvenini yenilediğini duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Küresel çapta başarıya ulaşmış iki kurumsal yapının bu uzun süreli ilişkisi asla tesadüf değil. Bu anlaşma, yarışmalarımızın popülaritesindeki artışın, kulüplerimiz ve partnerlerimizle birlikte yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlarının bir başka göstergesi. 2020 yılından bu yana belirli bir stratejik planlama doğrulusunda, ne istediğimizi bilerek ortak hedeflerimize ulaşmaya odaklandık. Küresel etkimizi geliştirmenin yanı sıra hedef kitlelerimizle etkileşimimizi arttırdık. Sayın Aslan Saranga'ya EuroLeague'e güveni için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.