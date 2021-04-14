Türk kurutulmuş sebzeleri dünyayı fethediyor
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Türk kurutulmuş sebzeleri dünyayı fethediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türk kurutulmuş sebzeleri dünyayı fethediyor

Sebzeyi kurutarak ihraç eden Türk şirketleri, bu alanda dünya liderliğine oturdu.

Sebzeyi kurutarak ihraç eden Türk şirketleri, bu alanda dünya liderliğine oturdu. AVOD Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu "Türkiye, kurutulmuş sebzede miktar bazında İtalya'yı geçerek lider oldu" dedi.

Türkiye tarım sektöründe katma değerli ihracat yapar hale geldi. 'Tarladan ihracata' stratejisini bir kenara koyan Türk şirketleri, İhraç ettikleri ürünlere değer katarak hem Türkiye ekonomisine hem de tarım sektörüne katkı sağlıyor. Kurutulmuş sebze, tarım sektöründe katma değerli ürünlerin başında geliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AVOD Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu, "Kurutulmuş sebze üretimi ve ticareti konusunda İtalya ile Türkiye lider pozisyonda. Miktar bazında İtalya'nın önündeyiz. Cirosal anlamda ikinci sırada yer alıyoruz. Yakın zamanda İtalya'yı da geçeceğimizi düşünüyorum. Türkiye gıda mühendisliği, gıda mühendisliği fakültesi sayıları, gıda teknikeri sayısı ve ziraat mühendisi sayısı olarak dünyada rakipsiz. Ülkemiz son 10 senede yapmış olduğu yatırımlarla, sektöre giren eğitimli sermayedarlarla ve bu konuda bilgi sahibi insanlarla çok büyük mesafe kat etti. Bugün İtalya, Çin, Fas, Tunus, Cezayir, Şili, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelerle rekabet ediyoruz" dedi.

"Vegan ürünler dünyada 15-16 milyar dolarlık bir pazar sahibine sahip, 2025 yılında 25-26 milyar dolarlara geleceği hesaplanıyor" diyen Torbaoğlu, "Dünyada katma değerli ürün üretip satmanın artık olmazsa olmaz hale geldi. Türkiye 150 milyon dolarlık kurutulmuş domates ihracatı ile dünyada en önemli pazarlardan biri haline geldi. Bu pozisyonda bizim şirketimizin de büyük katkısı oldu. Sektörde ilkleri gerçekleştirdik. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Kore, Japonya, Brezilya ve bazı Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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