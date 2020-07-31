Türk kurumlarından Kuzey Makedonya'da kurban kesimi
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Türk kurumlarından Kuzey Makedonya'da kurban kesimi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği ve Haçkalı Baba Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp merkezli Ensar Kültür, Yardımlaşma ve Eğitim Derneği tarafından kurban kesimi başladı.

Türk kurumlarından Kuzey Makedonya'da kurban kesimi
31.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:48

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği ve Haçkalı Baba Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp merkezli Ensar Kültür, Yardımlaşma ve Eğitim Derneği tarafından kurban kesimi başladı.

Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH Vakfından 11 büyükbaş, Sadakataşı Derneğinden 5 büyükbaş ve Haçkalı Baba Derneğinden 5 büyükbaşın kesimini yaptıklarını dile getirerek, vekaleten verilen kurbanların kesim işlemlerinin hem Üsküp'te hem Kuzey Makedonya'nın doğusunda yerine getirildiğini belirtti.

Türk kurumları haricinde Üsküp esnafı ve halkından gelen hisselerin vekaleten kesiminin ise Üsküp'ün Studeniçan köyünde gerçekleştirileceğini aktaran Baki, şunları kaydetti:

"Toplamda 50 büyükbaş kesilecek. Yani hisse olarak baktığımızda 350 hisse kurban kesimi gerçekleşiyor. Bunların dağıtımı, Türkiye'den dernekler bazında gelen kurbanların dağıtımı tamamen Doğu Makedonya'nın Ustrumca bölgesinde, başta Yörük köyü olan Yüksek Mahalle, Yeni Mahalle ve Gradoşor olmak üzere Vasilevo'da gerçekleşecek. Üsküp'te kesilen kurbanlarda ise Üsküp civarında ve Üsküp'te yaşayan muhtaç ailelere dağıtım gerçekleşecektir. Toplamda 50 büyükbaşın dağıtımı hem Doğu Makedonya'da hem Üsküp'te gerçekleştirilecektir. Takriben 2000'e yakın aileye bu kurban etleri dağıtılmış olacaktır."

Türkiye ve Üsküp'ten vekaleten kurbanlarını kendilerine veren aile ve kişilere teşekkür eden Baki, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

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