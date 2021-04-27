Türk kuruluşlar ramazanın bereketini Uganda ve Kenyalı Müslümanlarla paylaştı
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Türk kuruluşlar ramazanın bereketini Uganda ve Kenyalı Müslümanlarla paylaştı

Türk kuruluşlar ramazanın bereketini Uganda ve Kenyalı Müslümanlarla paylaştı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl daha zor bir ramazan geçiren Kenya ve Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl daha zor bir ramazan geçiren Kenya ve Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

TİKA, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara gıda ve hijyen malzemeleri yardımı ulaştırdı.

Biafra bölgesinde yapılan yardımla 415 aile ve çocuğa ulaşılırken, TİKA, bu yıl ramazan boyunca Kenya'da 1200 aile yardım etmeyi hedefliyor.

"Türk halkının yardımı tam zamanında geldi"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da Uganda'da yüzlerce aileye temel gıda maddelerinden oluşan kumanyalar dağıttı.

Uganda Müftüsü Yardımcısı Şeyh Abdullah Ssmambo, bu ramazanın hayat pahalılığından zor geçtiğine işaret ederek, "Çok fazla kişi salgından ötürü geçim kaynaklarını kaybetti. Türk halkının yardımı tam zamanında geldi." dedi.

Hem Kenya'da hem de Uganda'da çok sayıda Türk yardım kuruluşunun çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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