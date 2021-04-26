Türk Kültür ve Miras Vakfından Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, "haksız ve bölgedeki barış­ çağrılarıyla çelişen siyasi bir hata" ifadesiyle tepki gösterdi.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, "haksız ve bölgedeki barış­ çağrılarıyla çelişen siyasi bir hata" ifadesiyle tepki gösterdi.

Efendiyeva, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını ve ön yargılı bir tutum olduğunu belirtti.

Biden'ın açıklamasının hukuki ya da bilimsel hiçbir dayanağı bulunmayan, objektiflikten uzak siyasi bir açıklama olduğunu vurgulayan Efendiyeva, şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklama, çifte standartların bir tezahürüdür. 100 yıl önceki olayların araştırılmadan değerlendirilmesi yanlıştır. Halbuki Türkiye'nin bu konuda ortak tarih komisyonu kurulmasına yönelik süregelen önerileri defalarca reddedilmiştir. Böyle yapıcı bir teklife karşı çıkmak gerçeklerden kaçmanın bir göstergesidir.

Türkiye, tarih boyunca her zaman yaşananlara hoşgörü göstermiştir. Bu nedenle de arşivlerin açılması ve analizi önem teşkil etmektedir. 1915 olaylarının değerlendirilmesi tam olarak bu belgelere dayandırılmalıdır. Söz konusu açıklamayı haksız ve bölgedeki barış­ çağrılarıyla çelişen siyasi bir hata olarak değerlendiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov