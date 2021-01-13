"Türk Kültür Ajandası" hazırlandı

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE), 2021 yılına özel, Türk kültür ögelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Türk Kültür Ajandası" çıktı.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, dünya toplumlarının Türkiye'yi daha yakından ve doğru bir şekilde tanınmasını sağlamak maksadıyla özel olarak hazırlanan ajanda meraklılarıyla buluştu.

Geçen yıl Türkçe-İngilizce olan ajandanın yayın diline Arapça, Fransızca ve Rusça da eklenerek dünyanın dört bir yanına dağıtımı ve doğru hedef kitleye ulaşması amaçlanıyor.

Geleneksel Türk kültürünün önde gelen miraslarının yer aldığı "Türk Kültür Ajandası"nda, "Türk Musikisi" ana konusu bölümler halinde her yönüyle ele alınıyor.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle ajandanın hemen başında Yunus Emre ve eserlerinin tanıtımına yer verilirken, Türk boylarının damgaları başta olmak üzere Türk halı, kilim ve mimari eserlerinde görülen geleneksel Türk motifleri sayfa altında anlamları ile birlikte sunuluyor.

Türkiye'de temsilcilikleri bulunan diğer ülkelerin milli günleri, ülke ve bayrakları verilerek hatırlatılan ajandada ayrıca Türkiye'de öne çıkan festival ve kutlamalar da haftalar halinde sıralanıyor.

Türkiye'nin yurt dışında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim bilgilerini içeren dizinin bulunduğu son kısım ise bu kurumlara kolay ulaşılabilirliği sağlamak için önemli bir katkı sağlıyor.

2020 yılında Türk kırmızısı tema rengi ile tasarlanan ajanda, 2021 için Türklerin bin yıllardır her alanda yoğun olarak kullandıkları "gök rengi" tasarımı ile kullanıcılarının masalarında yerini almayı bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref