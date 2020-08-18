Türk kruvaziyer limanı işletmecisine uluslararası ödül Antalya, Bodrum ve Kuşadası limanları işletmecisine Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise tarafından "Pandemi sürecinde sektöre en yüksek bağlılığı gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı" ödülü verildi.

Antalya, Bodrum ve Kuşadası limanları işletmecisine Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise tarafından "Pandemi sürecinde sektöre en yüksek bağlılığı gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı" ödülü verildi.

Global Ports Holding Dogu Akdeniz Bölgesi Direktörü Aziz Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de Ege Port Kuşadası, Bodrum Cruise Port ve Antalya Cruise Port limanlarını işlettiklerini anımsattı.

Akdeniz çanağında 135 kruvaziyer limanını temsil eden Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise tarafından kendilerine "Pandemi sürecinde sektöre en yüksek bağlılığı gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı" ödülü verildiğini ifade eden Güngör, ödülün limanların salgın sürecinde yürüttüğü limanlarla kruvaziyer firmaları arası diyalog, sektör içerisinde sıkı iş birliği ve iletişim çalışmaları ile salgına karşı gösterilen hassasiyet çerçevesinde verildiğinin altını çizdi.

Bu ödülü aldıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yaptığımız çalışmaların başarısında en önemli etken meslek örgütleri, kruvaziyer şirketleri, sağlık örgütleri, kamu otoriteleri, limanlar, destinasyonlar ile güçlü iş birliğimiz oldu. Bu yaklaşımı sürdürerek kruvaziyer sektörünün her zamankinden daha güçlü bir şekilde yeniden canlanacağına inanıyorum."

Kaynak: AA