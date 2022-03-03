Türk kripto borsası, yatırımcıları metaverse token'larla buluşturuyor

Metaverse projelerinin sayısı arttıkça, öne çıkan sanal evrenlerde geçerli olan para birimlerine olan ilgi de yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre, toplam piyasa değeri 27 milyar dolara yaklaşan en büyük metaverse Token'ların ilk üçü, MANA, SAND ve AXS olarak sıralandı. Bu trendi yakından izleyen Türk kripto borsası, Türkiye'deki yatırımcılar için son dönemin popüler metaverse Token'larından birini daha listeledi.

Metaverse ve oyun projeleri 2021'in ikinci yarısından bu yana dünya çapında kısa sürede büyük bir ekonomi yaratırken, yatırımcıların gözü bu projelerin kripto para birimlerine kaydı. Google Trends verilerine göre geçtiğimiz yılın son dönemlerinde küresel çapta en yüksek arama hacimlerine ulaşan metaverse Token'lar, Ekim 2021'de artan popülaritesini 2022'nin ilk aylarında da artırarak sürdürmeyi başardı.

Kripto para fiyat takip sitesi CoinMarketCap verilerine göre, metaverse Token'ların toplam pazar hacminin 27 milyar dolara yaklaştığına dikkat çeken Türkiye merkezli kripto para borsası ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "Gerçek dünyada alışverişlerinizi yaşadığınız ülkenin para birimiyle yaparsınız. Gerçek dünyanın sonsuz olasılıklar sunan dijital versiyonları olarak tanımlayabileceğimiz her bir metaverse de kendi para birimiyle bir ekonomi yaratıyor. ICRYPEX olarak bu trendin ve metaverse Token'ların vaat ettiği geleceğin farkına vararak son dönemlerin en çok kazanç getiren metaverse Token'larından SAND'i Türkiye'deki yatırımcılarla buluşturduk" dedi.

"1 YIL ÖNCE ALAN, YAKLAŞIK 190 KAT KARDA"

Özellikle Facebook'un Meta markasını sahiplenmesiyle, metaverse Token'lar hızlı bir yükseliş rallisine başladı. Kullanıcıların dijital varlıklar inşa etmesine ve bu varlıkları alıp satmasına imkan tanıyan, Ethereum blok zinciri tabanlı bir sanal arazi projesi olan Sandbox'ın yerel Token'ı SAND de 0,60 dolardan 8,40 dolar zirvesine ulaşarak bu trendden nasibini aldı.

SAND'in CoinMarketCap verilerine göre, en büyük piyasa değerine sahip 2. token olduğunu hatırlatan ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "Sandbox, kullanıcıların arazi satın alabildiği ve o arazileri kripto cüzdanlarını bağlayarak diledikleri gibi inşa edebildikleri metaverse platformları içinde en popüler olanlardan biri. Yalnızca kullanıcılar değil, Adidas, ATARI gibi dünyaca ünlü markalar da bu platformla iş birlikleri geliştiriyor. Bu popülarite, platformun yerel token'ı SAND'in piyasa hacmini de yükseltiyor. Veriler, bir yıl önce SAND'e yatırım yapan bir kullanıcının, bugün %9.400 oranında kar elde ettiğini gösteriyor. ICRYPEX olarak biz de şu anda 3,6 milyar doların üzerinde piyasa büyüklüğüne sahip olan SAND'i kripto para borsamızda listeledik. Ayrıca yerli kripto para borsalarından farklı olarak USDT ile alım satım seçeneği de sunduk. Böylece Tether yatırımı olan kullanıcılar, SAND/USDT işlem çiftinden faydalanabiliyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK YATIRIMCILARI ÖNCÜ METAVERSE TOKEN'LARIYLA BULUŞTURUYORUZ"

Gökalp İçer, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Avalanche C-Chain desteği olan ilk Türk platformu olarak blok zincir teknolojisinin, kripto para ekosisteminin sunduğu geleceğe ve merkeziyetsiz finansa inanıyoruz. Metaverse konseptinin de oldukça faydalı projelere ev sahipliği yapacağını, yarattığı ekonomiyle finansı demokratikleştireceğini düşünüyoruz. Tam da bu yüzden şimdiye dek Türkiye'deki kripto para yatırımcılarını Decentraland, Axie Infinity, Enjin Coin, Radio Caca, Alien Worlds gibi metaverse platformlarının ve oyunların yerel token'larıyla buluşturduk. Şimdi SAND'i listeleyerek bu metaverse'ler arasına Sandbox'ı da ekledik. Küresel trendlere ve Türk yatırımcıların taleplerine kulak vererek kripto para borsamızı geliştirmeyi sürdüreceğiz."