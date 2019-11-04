Türk Korfbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

04.11.2019 09:13

Corendon Airlines sponsorluğunda ilk uluslararası turnuvasını oynayan Türk Korfbol Takımımız, Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakaları'nı birinci sırada bitirerek Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Ön Eleme Müsabakaları'nı namağlup tamamlayan ve sırasıyla Ukrayna, Belarus, İsveç, Yunanistan ve İsviçre'yi yenen Türk Korfbol Takımımız, çok önemli bir başarıya imza attı.

İlklerin Havayolu Corendon Airlines'ın forma göğüs sponsoru olduğu takımımız, yarı finalde Yunanistan'ı 18-6 mağlup ettikten sonra final maçında da İsviçre'yi 18-8'lik sonuçla geçti. Sahaya çıktığı tüm maçları farklı galibiyetlerle kazanan Türk Korfbol Takımı, Belarus'u 31-5 yenerek Türk korfbol tarihinin en çok sayılı maçına da imza atmıştı.

Türk Korfbol Takımı, Ukrayna'da oynadığı maçlarda şu sonuçları elde etti:

* Türkiye – Ukrayna: 17-3

* Türkiye – Belarus: 31-5

* Türkiye – İsveç: 25-8

* Türkiye – Yunanistan: 18-6 (Yarı Final)

* Türkiye - İsviçre: 18-8 (Final)

Avrupa Şampiyonası, 2020 yılının Ekim ayında gerçekleştirilecek

Türk Korfbol Takımımızın katılacağı Avrupa Şampiyonası ise Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından 2020 yılının Ekim ayında Polonya'da gerçekleştirilecek.

Pek çok amatör spor organizasyonu ve spor kulübünün destekçisi Corendon Airlines da forma göğüs sponsoru olduğu Türk Korfbol Takımı'na Avrupa Şampiyonası süresince ulaşım ve konaklama desteği verecek.

Türk Korfbol Takımı, Ön Eleme Müsabakaları'nda olduğu gibi 2020 Korfbol Avrupa Şampiyonası'nda da Corendon Airlines desteğiyle sahaya çıkacak.

Corendon Airlines, geçmişten bugüne, yurtiçi ve yurtdışında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı ve Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı'nın yanı sıra Tour of Antalya powered by AKRA Bisiklet Yarışı'na sponsorluk desteği verdi.

Kaynak: Bültenler