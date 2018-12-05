Türk Konsorsiyumu, Newcastle United'a Talip Oldu

İsmi verilmeyen bir Türk konsorsiyumunun, Premier Lig kulübü Newcastle United'ı satın almak üzere görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İngiltere'nin köklü ekiplerinden Newcastle United'ın Türklere satılma ihtimali olduğu ortaya çıktı. Premier Lig ekibini satma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SEZON BAŞINDAN BERİ YOĞUN İLGİ

Buna göre kulübü satın almak için üç kişinin ilgisi bulunuyor. Bunlardan bir tanesinin Türkler olduğu belirtildi. İsmi verilmeyen bir Türk konsorsiyumunun sezon başından bu yana siyah-beyazlı kulübü satın alma çabası içinde görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

ATLANTA UNİTED'IN SAHİBİ DE İSTİYOR

Bunun dışında ABDli olmayan bir multi milyarderin de kulübün taliplisi olduğu bildirildi. Newcastle'ı almak için uğraş veren üçüncü kişininse Atlanta United'ın sahibi Arthur Blank olduğu vurgulandı.