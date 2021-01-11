Türk Konseyinden, Kazakistan ve Kırgızistan'a seçim tebriği
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Türk Konseyinden, Kazakistan ve Kırgızistan'a seçim tebriği

11.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:33
Türk Konseyinden, Kazakistan ve Kırgızistan'a seçim tebriği

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Kazakistan ve Kırgızistan'ı 10 Ocak'ta başarıyla düzenledikleri seçimler dolayısıyla tebrik etti.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Kazakistan ve Kırgızistan'ı 10 Ocak'ta başarıyla düzenledikleri seçimler dolayısıyla tebrik etti.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Baghdad Amreyev, Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı seçilen Sadır Caparov'u kutlayarak, "Türk devletleriyle geleneksel bağlarını güçlendireceğinizi ve geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğinizi ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Amreyev, Caparov'un seçilmesinin Kırgız halkı için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Türk Konseyi Misyonu görevlendirildi

Türk Konseyi, Kazakistan'ın daveti üzerine ülkedeki parlamento seçimini izlemek için Türk Konseyi Misyonu'nu görevlendirdi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman'ın başkanlık ettiği ve Konsey'e üye ülkelerin yetkilileri ile diplomatlarının bulunduğu misyon, 6-10 Ocak arasında Nur-Sultan şehrinde parlamento seçimini izledi.

Türk Konseyi Misyonu yaptığı açıklamada, Kazakistan'ı başarılı seçim için tebrik ederek, sonuçların ülkede siyasi istikrarın ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin güçlendirilmesine daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti.

Misyon, seçim öncesi temaslar çerçevesinde Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Shakhrat Nurishev, Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Konstantin Petrov ve Nur-Sultan Vali Yardımcısı Baktiyar Maken ile bir araya gelmişti.

Heyet, aynı zamanda seçime katılan 5 siyasi partinin ( Nur Otan, Ak Yol Demokratik Partisi, Kazakistan Halk Partisi, Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi, Adal (Dürüst) Partisi) temsilcileriyle de seçim kampanyası, medyaya erişim, seçim sistemi, yasal çerçeve gibi konulara ilişkin görüşmelerde bulunmuştu.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, iktidardaki Nur Otan Partisinin oyların yüzde 71,9'unu alarak birinci, Ak Yol Demokratik Partisinin yüzde 10,95 ile ikinci ve Kazakistan Halk Partisinin yüzde 9,10 ile üçüncü olduğunu açıklamıştı.

Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi yüzde 5,29 ile Adal (Dürüst) Partisi yüzde 3,57 ile parlamentoya girmek için gerekli yüzde 7 barajını geçememişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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