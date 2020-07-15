Türk Konseyinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
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Türk Konseyinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Konseyinden
15.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:18

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Amreyev, mesajında, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukun üstünlüğü ve demokrasiye bağlılığının bir kez daha kanıtlandığını vurgulayarak, "15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen hain darbe girişimine karşı kazandığı demokrasi zaferinin ve Türk hükümetinin halkıyla beraber onurlu duruşunun yıl dönümünü idrak etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Bu menfur hadise sırasında hayatını feda eden şehitleri minnetle yad ettiklerini dile getiren Amreyev, benzeri olayların asla tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

Amreyev, "Bu vesileyle tüm Türk dünyasının bölgemizdeki refah, barış ve beraberlik için hukuku ve demokrasiyi güçlendirmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğini yinelemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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