Türk Konseyi Zirvesi'nin bildirisinde, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve entegrasyonu çabalarında Azerbaycan Hükümeti ve...
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Türk Konseyi Zirvesi'nin bildirisinde, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve entegrasyonu çabalarında Azerbaycan Hükümeti ve...

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Türk Konseyi Zirvesi'nin bildirisinde, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve entegrasyonu çabalarında Azerbaycan Hükümeti ve...

Türk Konseyi Zirvesi'nin bildirisinde, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve entegrasyonu çabalarında Azerbaycan Hükümeti ve halkıyla dayanışma vurgulandı.

Türk Konseyi Zirvesi'nin bildirisinde, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve entegrasyonu çabalarında Azerbaycan Hükümeti ve halkıyla dayanışma vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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